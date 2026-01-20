Mynet Trend

Moda dünyasını yasa boğan haber: Valentino Garavani 93 yaşında hayatını kaybetti

İtalyan moda dünyasının efsane ismi Valentino Garavani, 93 yaşında Roma’daki evinde hayatını kaybetti. Moda tarihine damga vuran usta tasarımcı için Roma’da cenaze töreni düzenlenecek.

Valentino Garavani ve Giancarlo Giammetti Vakfı tarafından yapılan açıklamada, “Valentino Garavani, Roma'daki evinde sevdiklerinin yanında vefat etti” ifadelerine yer verildi.

93 yaşında yaşamını yitiren moda tasarımcısının naaşının 21-22 Ocak’ta saat 11.00 ila 18.00 arasında taziye ziyaretlerine açılacağı ve 23 Ocak’ta saat 11.00'de Santa Maria degli Angeli e dei Martiri Bazilikası’nda cenaze töreni gerçekleştirileceği belirtildi.

MELONİ'DEN TAZİYE MESAJI

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Valentino’nun vefatı sonrası sasyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Valentino, stil ve zarafetin tartışmasız ustası ve İtalyan yüksek modasının ebedi sembolü. İtalya bir efsaneyi kaybetti ancak mirası nesiller boyu ilham kaynağı olmaya devam edecek. Her şey için teşekkürler” ifadelerini kullandı.

VALENTİNO GARAVANİ KİMDİR?

Valentino Garavani, 11 Mayıs 1932’de İtalya’da doğan dünyaca ünlü bir moda tasarımcısıdır. 1960 yılında kurduğu Valentino moda eviyle lüks ve haute couture denince akla gelen en önemli isimlerden biri olmuştur. Zarif, feminen ve zamansız tasarımlarıyla tanınan Garavani, özellikle “Valentino kırmızısı” olarak bilinen ikonik rengiyle moda tarihine damga vurmuştur. Audrey Hepburn, Jackie Kennedy ve Elizabeth Taylor gibi pek çok ünlü ismin tercih ettiği tasarımcı, 2008 yılında aktif modayı bırakarak markasından emekli olmuştur.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Çiğdem Sevinç tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
moda Valentino Garavani
