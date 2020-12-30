Modacı Alexander Wang'e taciz suçlaması

Moda dünyasında başarılı çalışmalarıyla gündem olan Alexander Wang bu kez taciz iddialarıyla gündemde.

Model Owen Mooney 2017 yılında yaşanan bir olayı sosyal medya hesabında anlatarak ünlü modacıyı tacizle suçladı.

Mooney, Wang'in kendisini rızası olmadan taciz ettiğini iddia ederek şöyle konuştu: "2017'de NYC'te bir gece kulubünde müzisyeni izlemek için bekliyordum. Arkadaşlarımdan uzaktaydım ve o kadar kalabalıktı ki kimse hareket edemiyordu"

"Yanımda duran birisi de hareket edemiyor oluşumuzdan yararlandı ve beni taciz etti. Ben şoka girdiğim için dondum kaldım, daha sonra kim olduğuna bakmak için döndüm ve gördüğüm kişi Alexander Wang'di"



Ardından birçok model sosyal medyada Wang'in onlara uyuşturucu madde verdiğini ve daha sonra da partilerde kalabalıktan yararlanarak kendilerini taciz ettiğini öne sürdü.

