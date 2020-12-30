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Modacı Alexander Wang'e taciz suçlaması

30.12.2020 15:51 | Son Güncelleme:
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Modacı Alexander Wang'e taciz suçlaması

Ünlü modacı Alexander Wang’in mankenlerine uyuşturucu madde vererek taciz ettiği iddia ediliyor.

Moda dünyasında başarılı çalışmalarıyla gündem olan Alexander Wang bu kez taciz iddialarıyla gündemde.

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Model Owen Mooney 2017 yılında yaşanan bir olayı sosyal medya hesabında anlatarak ünlü modacıyı tacizle suçladı.

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Mooney, Wang'in kendisini rızası olmadan taciz ettiğini iddia ederek şöyle konuştu: "2017'de NYC'te bir gece kulubünde müzisyeni izlemek için bekliyordum. Arkadaşlarımdan uzaktaydım ve o kadar kalabalıktı ki kimse hareket edemiyordu"

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"Yanımda duran birisi de hareket edemiyor oluşumuzdan yararlandı ve beni taciz etti. Ben şoka girdiğim için dondum kaldım, daha sonra kim olduğuna bakmak için döndüm ve gördüğüm kişi Alexander Wang'di"
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Ardından birçok model sosyal medyada Wang'in onlara uyuşturucu madde verdiğini ve daha sonra da partilerde kalabalıktan yararlanarak kendilerini taciz ettiğini öne sürdü.

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