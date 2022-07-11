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Modacı Gülşah Saraçoğlu'ndan cesur poz! Bikinili pozlarıyla adeta olay yarattı...

11.07.2022 10:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doya Doya Moda yarışmasının jüri üyeleri arasında yer alan ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu paylaşımlarıyla takipçilerini mest etmeye devam ediyor. Çıktığı tatilden bikinili pozlarını paylaşan güzel modacı, güzelliği ve fiziğiyle adeta olay yarattı. Gülşah Saraçoğlu fit vücuduyla dikkatleri üzerine çekti.

Modacı Gülşah Saraçoğlu'ndan cesur poz! Bikinili pozlarıyla adeta olay yarattı...

Güzel modacı Gülşah Saraçoğlu, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla takipçilerinin dikkatini çekmeye devam ediyor. Her fırsatta cesur pozlarını sosyal medya hesabından paylaşan Saraçoğlu, son olarak bikinili tatil pozlarıyla takipçilerinin yüreklerini hoplattı.

BİKİNİLİ TATİL POZLARIYLA OLAY OLDU

Her fırsatta özel hayatıyla ilgili paylaşımlarda bulunan güzel modacı Gülşah Saraçoğlu, son olarak çıktığı tatilden paylaştığı cesur pozlarla adından söz ettirdi.

gülşah saraçoğlu

Düzgün fiziğini gözler önüne seren Gülşah Saraçoğlu, bikinili tatil pozlarıyla adeta göz kamaştırdı.

gülşah saraçoğlu1

BOTUN ÜSTÜNDE SERE SERPE UZANDI

Güzel modacı tatil paylaşımlarına devam ederken, güzelliğiyle dikkat çekiyor.

gülşah

Düzgün fiziğiyle tekne botunun üzerinde sere serpe uzanan Saraçoğlu, fiziğinin muhteşemliğiyle mest etti.


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bikini doya Doya Moda Gülşah Saraçoğlu
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