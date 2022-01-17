Modacı Muammer Ketenci Gülşen'in kıyafetini yorumladı! "Sadece meme uçlarının edebi kaldı"

Ebru Polat ve Seren Serengil'in ardından modacı Muammer Ketenci de Gülşen ile ilgili yorumlarını açıkladı. Modacı Muammer Ketenci, Gülşen’in transparan tarzını eleştirdi. "Örf ve adetler tamamen ortadan kalktı" diyen modacının görüşleri sosyal medyada gündeme geldi.

Modacı Muammer Ketenci açıklamasında "Gerçekten azıttı! Edep var ya edep. Yakında göğüs uçlarına birer tane taş takacaklar. Yani meme uçlarının edebi kaldı. Çünkü şu durumda sadece göğüs ucu ayıptan sayılıyor" dedi.

"NAMUS BEKÇİLERİ"

Bu yorumları sosyal medyada gören Ece Ronay ise kendini tutamadı. Ronay paylaşımında "Salmadınız şu kadınları namus bekçileri. Beğenmeyen, görmek istemeyen izlemesin diyeceğim ama size de bir kadını linç edecek konu çıkıyor, işinize geliyor" diyerek tepki gösterdi.

