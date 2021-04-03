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Model dizisinin çekimleri başladı

03.04.2021 14:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yapımcılığını Serdal Kara'nın, üstlendiği 'Kara Film' etiketiyle yakın zamanda izleyicisiyle buluşmak için gün sayan "Model" dizisinin çekimleri başladı. İşte, setten kareler!

Model dizisinin çekimleri başladı

Yapımcılığını Serdal Kara'nın, üstlendiği 'Kara Film' etiketiyle yakın zamanda izleyicisiyle buluşmak için gün sayan "Model" dizisinin çekimleri başladı.

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Dizinin oyuncu kadrosunu dönemin eski ünlü model ve mankenleri, şimdilerin ünlü tiyatro ve sinema oyuncuları oluşturuyor. Dizinin kadrosundaki usta isimler arasında Mehmet Çepiç, Asuman Dabak, Ali Erkazan, Füsun Demirel, Erol Yavan yer alıyor.

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Türk sinemasının iki ünlü ismi Ali Erkazan ve Füsun Demirel birlikte rol aldıkları genç oyunculara zorlandıkları anlarda yardımcı oluyor ve hikayede olmaktan mutlu olduklarını belirtiyor.

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Dizinin yönetmenliğini "Ağır Romantik" sinema filminden hatırladığımız yönetmen Deniz Denizciler yaparken, çekimlerine başladığı "Model" dizisinin senaristliğini yine Deniz Denizciler üstlendi.

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Dizi filmlerinde yeni bir dönem başlatmak istediğini söyleyen ünlü yapımcı Serdal Kara, "Mankenlik ve model yarışmalarının perde arkasının konu edileceği diziseverlerin çok beğeneceği böyle bir projeye imza atmaktan mutlu ve heyecanlıyım dedi."

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Asuman Dabak
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