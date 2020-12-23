Model Ireland Baldwin online toplantısına üstsüz katıldı

Dünya çapında tanınan iki ünlü oyuncunun kızı Ireland Baldwin, cesur paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Baldwin bir Zoom toplantısı için zar zor giyindiğini söyledi ancak zaten üstünde bir şey yoktu. Kırmızı örgü bir etekle üstsüz poz veren Ireland Baldwin, Zoom'a bu şekilde katıldığını söyledi.