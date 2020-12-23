Model Ireland Baldwin online toplantısına üstsüz katıldı

Üzerinde örgü etek bulunan ve iç çamaşırı görünen genç model paylaşımına "İş kıyafeti" notunu düştü.
'İş kıyafetim' deyip toplantıya üstsüz katıldı
Dünya çapında tanınan iki ünlü oyuncunun kızı Ireland Baldwin, cesur paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.
Genç modelin sosyal medya hesabından paylaştığı üstsüz poz, çok sayıda yorum ve beğeni aldı.
Baldwin bir Zoom toplantısı için zar zor giyindiğini söyledi ancak zaten üstünde bir şey yoktu. Kırmızı örgü bir etekle üstsüz poz veren Ireland Baldwin, Zoom'a bu şekilde katıldığını söyledi.
Ireland Baldwin paylaşımına "İş kıyafeti" notunu düştü.
Ünlü model bir süre önce yeme bozukluğuyla mücadele etmiş ve kendisiyle barışarak bambaşka bir hayata adım atmıştı.
Baldwin bununla gurur duyduğunu her fırsatta söylemeyi ihmal etmiyor.
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