Model Irina Shayk transparan elbisesinin içine hiçbir şey giymedi! Göğüs dekoltesi olay oldu

Rus model Irina Shayk, moda dünyasının son yıllardaki en gözde yüzlerinden biri. Sosyal medya platformu Instagram sayfasındaki cesur paylaşımlarıyla dikkat çeken ünlü modelin her paylaşımı binlerce beğeni alıyor.

Özel hayatıyla ve podyumda fırtınalar estirmesiyle tanınan model bu defa göğüs dekolteli pozları ile dikkat çekti. Ünlü model Irina Shayk siyah transparane elbisesnin içine hiçbir şey giymeden pozlar verdi.

Ünlü modelin bu paylaşımına takipçileri; 'Harika görünüyorsun', 'Neden bu kadar havalısın', 'Çok güzelsin' gibi yorumlar yaptılar.

Irina Valeryevna Şeyhlislamova ya da bilinen adıyla Irina Shayk, 2007 yılından günümüze kadar yaptığı çeşitli modellik çalışmalarıyla tanınıyor.

Düzgün fiziği çok sayıda ajansın dikkatini çekmiş, özellikle bikinili pozları ile birçok dünyaca ünlü derginin uluslararası edisyonlarının kapak kızı olmuştur.

Shayk daha önce Ocak 2015'te sona eren Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo ile beş yıllık bir ilişki yaşamıştı.

2015 ilkbaharında Amerikalı aktör Bradley Cooper'la çıkmaya başladı.21 Mart 2017'de Shayk ve Cooper'ın kızı Lea De Seine, Los Angeles'ta doğdu.

Shayk ve Cooper Haziran 2019'da ayrıldı.



