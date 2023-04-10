Modern Dans mezunları ne iş yapar, iş olanakları nelerdir? Modern Dans bölümü mezunları iş imkanları nelerdir, nerelerde çalışır?

Modern Dans bölümü ülkelere ve yörelere ait olan dans çeşitlerini araştıran ve aynı zamanda uygulayan kişilerin yetiştirildiği bir bölümdür. Genel olarak pratiğe dayalı derslerden oluşan bu bölüm okuması oldukça zevkli bölümlerden biridir. Mezun olduktan sonra iş imkanı da fazla olduğundan dolayı tercih edilen Modern Dans bölümü dans tarihi ve dans kültürleri hakkında geniş bir bilgi edinmeyi sağlar. Farklı coğrafyaların çağdaş dans çalışmalarını öğrenmek isteyen öğrenciler bu bölümü tercih edebilirler.

Modern Dans Bölümü nedir?

Modern Dans bölümü, dans tarihi, dans teknikleri, etnokoreolojisi, dans kültürleri, yörelerin ve ülkelerin dans türlerini araştıran ve aynı zamanda uygulayabilen yeteneğe sahip olanların yetiştirilmesini sağlayan önemli sanat dallarından biridir. Geneli pratik deneyime dayanan Modern Dans bölümü farklı coğrafyalardaki çağda dans çalışmalarını takip etmeyi ve ayrıca dans sanatını icra etmeyi hedefleyen bireyler yetiştirmeyi amaçlar. Modern Dans bölümünün bir diğer ama ise topluma yeni sanatçılar kazandırmaktır. Modern Dans bölümünü tercih etmek ve bu bölümde okumak isteyen öğrenciler bölüme yetenek sınavıyla girebilirler.

Modern Dans bölümü eğitim süresi kaç yıl?

Modern Dans bölümü üniversitelerin konservatuar bünyesinde eğitimi verilen ve eğitim süresi 4 yıl olan bir lisans programıdır. Sadece özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden bu bölümde üniversiteler gerçekleştirecekleri yetenek sınavı duyurularını internet sitesi aracılığı ile adaylara duyurur. Modern dansa ilgi duyanların ve disiplin sahibi olanların tercih edebileceği bir bölüm olan Modern Dans bölümünde başarıya ulaşmak için dans ilgisi en önemli adımdır.

Bu bölümde okumak isteyenlerin yalnızca yetenek sınavlarından yeterli düzeyde başarı elde etmeleri gerekir. Her üniversite yetenek sınavı tarihini internet sitesi üzerinden duyurarak başvuru yapmayı sağlar. Modern Dans bölümü okumak isteyen öğrencilerin merak ettiği bir diğer konu da üniversite hayatı boyunca görecekleri derslerdir. Modern Dans bölümü dersleri şu şekilde sıralanabilir:

Repertuar

Dans Tasarımı

Çağdaş Dans Teknikleri

Dans Tarihi

Bedensel Hareket Teknikleri

Klasik Bale

Doğaçlama

Dans Kültürü

Beden Dans Teknikleri

Dans Tarihi

Yardımcı Piyano

Dans Notasyonu

Fiziksel Hareket Teknikleri

Vücut Dansı Teknikleri

Dans Gösterimi

Öğrenciler geneli pratik deneyime bağlı olan bunlar ve benzeri derslerden 4 yıllık eğitim hayatları boyunca sorumlu olurlar. Tüm bu derslerden başarılı bir şekilde geçen öğrenciler Modern Dans Bölümü Lisans Diploması almaya hak kazanırlar.

Modern Dans mezunları ne iş yapar?

Modern dans, ayakları yere basan bir dans tarzını barındıran son derce güçlü bir tekniğe ve niteliğe sahip olan bir danstır. Yumuşak, hafif ve süzülen hareketleri içermeyen modern dansta dans sanatı en kusursuz şekilde icra edilir. Modern Dans bölümünde başarı göstermiş olan ve bu bölümü tamamlayıp mezun olanlar dans üzerine çalışmalar gerçekleştirir. Modern Dans bölümü mezunları hazırladıkları koreografileri seyirciler ya da öğrenmeye merak olan kişilerle buluştururlar. Hazırlamış oldukları gösteriler sayesinde dans sanatına çok önemli katkılarda bulunurlar. Bu bölümden mezun olan kişiler koreografilerini ve sanatlarını devlet ya da özel kuruluşlarda sergileme fırsatları olur:

Öğrencilerin hangi alanda yetenekli olduklarını tespit eder, ritim ve duygularını o alana doğru geliştirir.

Yapılacak danslar hakkında öğrencilere bilgi verir.

Hangi dans türünde eğitim veriliyor ise kareografiyi o dans türüne uyumlu şekilde ayarlamaya çalışır.

Dansın yapılacağı ortamın düzenini sağlar.

En çok sevilen sanat dalları arasında yer alan dans insanın kendini daha iyi bir şekilde ifade etmesini de sağlar. Modern Dans bölümünden mezun olan bireyler dans ile bütünleştikleri için yaptıkları işleri çok daha büyük bir zevkle yaparlar. Meslek olarak en zevkli mesleklerden biri dans eğitmeni olmaktır. Modern Dans mezunları iş imkanları ister devlet kuruluşlarında ister özel kuruluşlarda icra edebilme imkanına sahiptir. Hem sanatçı hem eğitmen olarak görev yapabilen mezunlar devletin kültürel çalışmalarından sorumlu olan kurumlarında çalışabilirler.

Modern Dans mezunları nerelerde çalışır?

Modern Dans bölümünü tercih etmek isteyen öğrenciler mezun olduktan sonra nerelerde çalışabileceklerini merak ederler. Özellikle günümüzde üniversite tercihleri yapılırken en çok iş imkanlarına ve çalışma ortamlarına dikkat edilir. Modern Dans bölümünden mezun olan kişiler sanatlarını pek çok alanda icra etme olanağına sahip olur. Gerek devlet kuruluşları gerekse özel kuruluşlarda sanatçı ya da eğitmen olarak çalışabilen mezunlar isterlerse kişisel dans stüdyolarını açabilir ve bu stüdyolarda geleceğin dansçılarını da yetiştirebilirler. Kişisel dans stüdyolarını açan kişiler hazırladıkları koreograflar ile çeşitli prodüksiyonlarda da yer alma imkanına sahip olurlar. Bunların dışında spor salonlarında veya stüdyolarda egzersiz konusunda da eğitimler veren mezunların iş imkanları oldukça geniştir.

Modern Dans bölümünden başarılı bir şekilde mezun olmaya hak kazanan bireylerin iş bulabilecekleri ve çalışabilecekleri pek çok seçenek bulunur. Bunların en başında ise devletin kültürel çalışmalarından sorumlu kurumlarında sanatçı olarak çalışmak gelir. Modern Dans bölümü mezunlarının kamuda iş olanakları arasında yer alan devlet kurumlarında sanatçı unvanına sahip olunabilir. Dans yaşamlarına sanatçı olarak devam edebilen mezunları yine isterlerse eğitmen olarak da devam edebilirler. Eğitim verilirken öğrencilerin başlangıç seviyelerinden en ileri seviyeye gitmelerine yardımcı olurlar ve pek çok stil ve teknik öğrenmelerine katkı sağlarlar.

Modern Dans bölümü mezunlarının özel sektörde iş olanakları arasında ve yine en başında eğitmenlik ve sanatçılık bulunur. Modern Dans mezunları çağdaş dans ve disiplinler arası güncel gösteri sanatları alanlarında birçok şekilde görev alabilirler. Dansçı, dans sanatçısı, eğitmen, sanat danışmanı, performans sanatçısı, sanat direktörü, koreograf, yönetmen gibi pek çok şekilde çalışma imkanına sahiptirler. Modern Dans bölümü mezunlarının hem kamu hem de özel sektörde çalışma alanları şu şekilde sıralanabilir: