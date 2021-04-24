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Mohamed Hadid: Gigi servetini kendi kazandı

24.04.2021 11:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyaca ünlü model kardeşler Gigi ve Bella Hadid'in babası emlak kralı Mohamed Hadid, 'Gigi Hadid hakkında bilmediğiniz 20 şey' isimli bir yazı kalema aldı. Kızı ile birlikte çekildiği fotoğrafları yayınlayan Hadid, Gigi'nin şimdiye kadar ailesinden hiç para almadığını söyledi.

Mohamed Hadid: Gigi servetini kendi kazandı

72 yaşındaki Mohamed Hadid, kalema aldığı yazdıda, “Kendi kendine kazandı… Ailesinden 1 dolar bile almadı” ifadelerini kullandı.

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Baba Hadid, kızının modellik kariyerine henüz birkaç aylık bebekken başladığını söyledi. Kızının olimpik bir voleybol oyuncusu olduğunu da belirten Hadid, liseyi bitirdikten sonra Gigi’nin New York Üniversitesi’nde adli ceza psikolojisi bölümüne başvurduğunu ve kabul edildiğini dile getirdi.

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UNICEF İÇİN ÇALIŞMALAR YAPTI

26 yaşındaki kızının birçok ünlü dergi için kapak pozu verdiğini de ekleyen Hadid, Gigi’nin UNICEF için de Ortadoğu ve Güney Doğu Asya’da çalışmalar yaptığını yazdı.

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35 MİLYON DOLAR SERVETİ VAR

Hadid, kızının 35 milyon dolarlık servetinin her kuruşunu kendi başına kazandığını da sözlerine ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
Gigi Hadid
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