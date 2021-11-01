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  4. Mohammed Alsaloussi'den ayrılan Şeyma Subaşı’nın eski aşkına döndüğü iddia edildi

Mohammed Alsaloussi'den ayrılan Şeyma Subaşı’nın eski aşkına döndüğü iddia edildi

01.11.2021 03:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi’den ayrıldığı iddia edilen Şeyma Subaşı hakkında yeni bir iddia daha ortaya atıldı. Şeyma Subaşı, eski sevgilisi Guido Senia'nın düzenlediği partiye katıldı. Bu buluşma eski sevgililerin tekrar barıştığı dedikodularını ortaya çıkardı.

Mohammed Alsaloussi'den ayrılan Şeyma Subaşı’nın eski aşkına döndüğü iddia edildi

Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den ayrıldığı iddia edilen Şeyma Subaşı'nın eski sevgilisi Guido Senia ile barıştığı ileri sürüldü.

AYNI PARTİDELER

Şeyma Subaşı'nın eski sevgilisi Guido Senia'nın New York'ta düzenlediği partiye katılması bu söylentileri alevlendirdi. Bir arkadaşlarının parti görüntüsüne yer verdiği videonun etiketine hem Subaşı'nın hem de Guido Senia'yı etiketlemesi ikilinin yan yana olduğunu ortaya çıkardı.

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Daha sonra videoyu ve etiketleri sayfasına taşıyan Subaşı'nın bu hareketi şaşırttı.

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BARIŞTILAR MI?

İtalyan DJ, Şeyma Subaşı'dan ayrıldıktan sonra adı Melisa Döngel ile anılmıştı. Çiftin, New York'ta buluşması akıllara, "Acaba barıştılar mı?" sorusunu getirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Şeyma Subaşı
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