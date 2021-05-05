Mor ekmek nasıl yapılır? Mor ekmek malzemeleri ve hazırlanışı...

Ev hanımları ve her yaştan vatandaş Ramazan ayında farklı yemek tariflerini araştırmaya başlamış durumda. Günlük ekmek yerine farklı bir lezzet isteyenler mor mor ekmek nasıl yapılır sorusunu merak ediyor. Peki mor ekmek nasıl yapılır?

MOR EKMEK MALZEMELERİ

1/2 su bardağı ılık su

3-4 su bardağı un (aldığı kadar)

1 tutam tuz

21 gram yaş maya(veya 1 yemek kaşığı kuru maya)

1/2 su bardağı ılık süt

1 yemek kaşığı toz şeker

1/2 su bardağı zeytinyağı

3 adet mor havuç

MOR EKMEK NASIL YAPILIR? MOR EKMEK TARİFİ...

İlk önce havuçları soyun ve Vichy doğrayıp tencereye aktarın.

Üzerini hafif geçecek kadar su ekleyip havuçlar yumuşayana kadar pişirin.

Pişerken su azalacaktır, azar azar kontrollü olarak su takviyesi yapın.

Havuçlar pişince suyu ile beraber blenderla püre haline getirin. Derin bir yoğurma kabına ılık su, maya ve şekerini ekleyin.

5 dakika beklettikten sonra süt, zeytinyağı, püre ve tuzu ekleyerek karıştırın.

Azar azar un ekleyerek 10-15 dakika boyu güzelce yoğurun ve ele yapışan yumuşak bir hamur elde edin.

İçeriğindeki püreden dolayı hamur ele yapışkan oluyor, bu nedenle çok fazla un ekleyerek sert bir hamur elde etmemek gerekli. Hamurumuz ne kadar yumuşak olursa, ekmeğimiz de o kadar yumuşak olacaktır.

Üzerini örterek ılık bir ortamda yaklaşık 45-50 dakika mayalandırın.

Mayalandıktan sonra hamurun maya kokusu çıkması için tekrardan yoğurun ve pişireceğiniz kaba aktarın.

Üzerine un serpin ve ılık fırına yerleştirip 10-15 dakika daha ikinci mayalama işlemini gerçekleştirin. Kabardıktan sonra fırını 180 derecede çalıştırıp ekmeğinizi pişirin. Afiyet olsun.

