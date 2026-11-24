Tazmanya'nın başkentinde bulunan eski demir yolu tüneli, adeta bir gıda üretim tesisine dönüştü. Tünelin karanlık ve nemli duvarları boyunca sıralanan yetiştirme torbalarından aslan yelesi mantarı, istiridye mantarı, reishi ve hindi kuyruğu mantarı gibi farklı türler çıkıyor.

Tunnel Hill Mushrooms, Avustralya'da eski bir demir yolu tünelinde faaliyet gösteren iki mantar çiftliğinden biri. Diğeri ise Yeni Güney Galler eyaletinin Southern Highlands bölgesinde bulunuyor. Yer altındaki demir yolu tüneli, yıl boyunca mantar üretimi için doğal olarak elverişli koşullar sağlıyor. Karanlık ve korunaklı ortam, istikrarlı serin sıcaklık ve yüksek nem sayesinde mantar yetiştiriciliğine uygun bir alan oluşturuyor.

YIL BOYUNCA YAKLAŞIK 10 FARKLI MANTAR TÜRÜ YETİŞTİRİYOR

Tunnel Hill'in sahibi Dean Smith, burada yaklaşık 10 farklı mantar türü yetiştiriyor. Yaz aylarında ise bu çeşitlere yenileri ekleniyor. Smith, insanlara tünelde mantar yetiştirdiğini söylediğinde çoğunun plastik örtülü bir seradan söz ettiğini düşündüğünü, oysa gerçek bir tarihi tünelde üretim yaptığını anlatıyor.

Ticari mantar çiftlikleri üretimi artırmak için gelişmiş iklim kontrol sistemlerinden yararlanırken Smith, açık bir alanda çalıştığı için bu imkana sahip değil. Üretim miktarı yıldan yıla değişse de bunun her zaman bir dezavantaj olmadığını düşünüyor. Smith'e göre serin ortamda daha yavaş büyüyen mantarlar, sıcak ortamlarda hızlı yetiştirilen çeşitlere kıyasla daha yoğun bir aromaya sahip oluyor.

Mantar çiftliği, uzun yıllar göz ardı edilen tarihi yapının yeniden tanınmasını da sağladı. Smith, Hobart'ta 70 yıldır yaşamasına rağmen tünelin varlığından yeni haberdar olan insanlarla karşılaştığını söylüyor.

1891 YILINDA İNŞA EDİLDİ

1891 yılında inşa edilen tünel, Bellerive ile Sorell arasında uzanan eski demir yolu hattından günümüze ulaşan en önemli yapılardan biri. Hobart'ın diğer demir yolu hatlarından tamamen bağımsız olması nedeniyle dönemin insanları tarafından alay konusu edilen hat, "aptal demir yolu" olarak da anılıyordu.

O yıllarda nehrin iki yakasını birbirine bağlayan bir köprü bulunmadığından yolcuların şehir merkezinden tren istasyonuna ulaşmak için feribot kullanması gerekiyordu. Üstelik trenin bazı bölümlerde yürümekten bile daha yavaş ilerlediği aktarılıyor. Yaklaşık 34 yıllık hizmetin ardından demir yolu hattı 1926 yılında kapatıldı. Rayların sökülmesi ve altyapının büyük bölümünün ortadan kaldırılmasıyla hattın hikâyesi de zamanla unutuldu.

Tünel, 20. yüzyıl boyunca farklı amaçlarla kullanıldı. İkinci Dünya Savaşı sırasında askeri kayıtların saklandığı bir depo olarak hizmet verdi. 1958'den en az 1976 yılına kadar ise Tazmanya Üniversitesi bilim insanları burada kozmik ışınlar üzerine araştırmalar yürüttü. Daha sonraki yıllarda tünelin içine bir tren yerleştirilerek restoran yapılması planlandı ancak yerel yönetim projeye onay vermedi.

SATIN ALDIĞI ARAZİDEN TARİHİ TÜNEL ÇIKTI

Dean Smith ve eşi, 2000 yılında araziyi satın aldıklarında mülkün bir parçası olan tünelle ne yapabileceklerini düşünmeye başladı. Smith bir süre burada topraksız tarım yöntemiyle marul veya domates yetiştirmeyi değerlendirdi ancak sonunda tüneli depo olarak kullanmaya karar verdi.

Taşınmalarından yaklaşık beş yıl sonra kapısını çalan beklenmedik bir ziyaretçi ise hayatının yönünü değiştirdi. Tüneli görmek isteyen yaşlı adamın, Huon Valley Mushrooms adlı mantar işletmesinin ilk çiftlik yöneticisi olduğu ortaya çıktı. Tüneli inceleyen adam, Smith'e burada mantar yetiştirmeyi hiç düşünüp düşünmediğini sordu.

Smith başlangıçta mantar yemeyi sevmediğini ve yetiştirmek istemediğini söyledi. Ancak ziyaretçi, tünelin mantar üretimi için oldukça uygun bir ortam olduğunu belirterek bu fikri değerlendirmesini tavsiye etti.

RESTORAN ŞEFLERİNİN İLGİ ODAĞI OLDU

Bugün Tunnel Hill Mushrooms, yalnızca mantar üretimi yapılan bir çiftlik değil, aynı zamanda ziyaretçilerin farklı deneyimler yaşayabildiği bir turizm noktası. Çiftlikte tünel gezileri, mantar toplama etkinlikleri, yetiştiricilik atölyeleri ve hatta mantar fotoğrafçılığı eğitimleri düzenleniyor. Ziyaretçiler kendi topladıkları mantarların eski bir tren temalı barbeküde pişirilmesinin de keyfini çıkarabiliyor.

Başlangıçta yalnızca yerel restoranlara ve şeflere ürün satmayı planlayan Smith, demir yolu tünelinde mantar yetiştirdiğinin duyulmasıyla bölge halkının ilgisini çekmeye başladı.

Bazı ziyaretçilerin, yemek yedikleri restoranlarda şeflerden mantarların hikâyesini dinledikten sonra çiftliği görmeye geldiklerini anlatıyor.

Smith'e göre besin değeri yüksek gurme mantarlara yönelik ilgi de son yıllarda giderek artıyor. Mantarların beslenme açısından sunduğu faydalar ve özellikle hayvansal proteinlerle karşılaştırıldığında düşük karbon ayak izine sahip olmaları bu ilgiyi destekliyor.

Not: Görsel yapay zeka tarafından temsili olarak üretilmiştir.