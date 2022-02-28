Mor ve yeşilin lezzetli uyumu: Çin mutfağından maskolin salatası tarifi

Çin mutfağından Anadolu mutfağına kadar uzanan ve Türk yemek kültürüyle oldukça bağdaşan maskolin salatası, içinizi ferahlatacak! Çocuklarınızın ve misafirlerinizin sürekli isteyeceği, özellikle diyet dönemlerinde olanlar için ise son derece doyurucu ve besleyici olan salata, aynı zamanda bir öğün yerine bile geçebiliyor. Ispanaktan hindibaya, kuzu kulağından bebek mısırlara kadar oldukça zengin içerikli bu salataya sofralarınızda yer açmak isteyeceksiniz. Market reyonlarında hazır paketli olarak satılabildiği gibi sizlerin de malzemelerini alıp taze olarak yapabileceğiniz, eşsiz sosları ile lezzetin doruklarına çıkacağınız maskolin salatayı hazırlamak çok kolay!
MALZEMELER
1 demet kuzu kulağı (Semt pazarlarında ve marketlerde bulunuyor.)
Yarım demet bebek ıspanak
Yarım demet roka
Birkaç dal hindiba
3 yaprak marul
3-5 yaprak Akdeniz yeşilliği
10 adet bebek mısır
5 adet minik turp
100 gram soya filizi
SOSU İÇİN
1 çorba kaşığı limon suyu
1 çorba kaşığı balsamik sirke
4 çorba kaşığı sızma zeytinyağı
HAZIRLANIŞI
İlk olarak geniş bir kap içerisine yeteri kadar soğuk su doldurun.
İçerisine 4 çorba kaşığı kadar elma ya da üzüm sirkesi ekleyin.
Ayıkladığınız tüm yeşillikleri içine koyun.
Yeşilliklerin daha hijyenik ve diri kalması için yaklaşık olarak yarım saat kadar bu suda bekletin.
Süre sonunda yeşilliklerinizin tamamını iyi bir şekilde yıkayıp toprak gibi maddelerden arındırın.
Mümkünse tüm yeşilliklerinizi süzgeçte bekleterek kurutun ve genişçe bir salata kasesine yeşilliklerinizi kesmeden elinizle parçalara bölerek yerleştirin.
Minik turpları soyun ve incecik dilimleyin, salataya ekleyin.
10 adet bebek mısırı ve soya filizlerini yıkayın ve salataya ilave edin.
2 adet tost ekmeğinizi küp küp doğrayıp fırında kızartın.
Ayrı bir kasede limon suyu, zeytinyağı, balsamik sirke ve yeteri kadar tuzu karıştırın.
Sosu ve ekmekleri hazırladığınız maskolin salatasına ekleyin ve harmanlayın.
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