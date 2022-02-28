Mor ve yeşilin lezzetli uyumu: Çin mutfağından maskolin salatası tarifi

Çin mutfağından Anadolu mutfağına kadar uzanan ve Türk yemek kültürüyle oldukça bağdaşan maskolin salatası, içinizi ferahlatacak! Çocuklarınızın ve misafirlerinizin sürekli isteyeceği, özellikle diyet dönemlerinde olanlar için ise son derece doyurucu ve besleyici olan salata, aynı zamanda bir öğün yerine bile geçebiliyor. Ispanaktan hindibaya, kuzu kulağından bebek mısırlara kadar oldukça zengin içerikli bu salataya sofralarınızda yer açmak isteyeceksiniz. Market reyonlarında hazır paketli olarak satılabildiği gibi sizlerin de malzemelerini alıp taze olarak yapabileceğiniz, eşsiz sosları ile lezzetin doruklarına çıkacağınız maskolin salatayı hazırlamak çok kolay!

MASKOLİN SALATASI TARİFİ

MALZEMELER

1 demet kuzu kulağı (Semt pazarlarında ve marketlerde bulunuyor.)

Yarım demet bebek ıspanak

Yarım demet roka

Birkaç dal hindiba

3 yaprak marul

3-5 yaprak Akdeniz yeşilliği

10 adet bebek mısır

5 adet minik turp

100 gram soya filizi

2 dilim beyaz tost ekmeği

SOSU İÇİN

1 çorba kaşığı limon suyu

1 çorba kaşığı balsamik sirke

4 çorba kaşığı sızma zeytinyağı

Yeteri kadar tuz

HAZIRLANIŞI