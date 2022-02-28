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Mor ve yeşilin lezzetli uyumu: Çin mutfağından maskolin salatası tarifi

28.02.2022 15:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hemen her yemeğin yanında salatalar olmazsa olmazlarımız arasında yer alıyor. Mevsim yeşillikli salatalardan çoban salatasına, bakliyatlı salatalardan yoğurtlu salatalara kadar pek çok salata çeşidini severek yiyoruz. Peki hem tok tutan hem vitamin değeri çok yüksek bir Çin salatası tarifi ile tanışmak ister miydiniz?

Mor ve yeşilin lezzetli uyumu: Çin mutfağından maskolin salatası tarifi

Çin mutfağından Anadolu mutfağına kadar uzanan ve Türk yemek kültürüyle oldukça bağdaşan maskolin salatası, içinizi ferahlatacak! Çocuklarınızın ve misafirlerinizin sürekli isteyeceği, özellikle diyet dönemlerinde olanlar için ise son derece doyurucu ve besleyici olan salata, aynı zamanda bir öğün yerine bile geçebiliyor. Ispanaktan hindibaya, kuzu kulağından bebek mısırlara kadar oldukça zengin içerikli bu salataya sofralarınızda yer açmak isteyeceksiniz. Market reyonlarında hazır paketli olarak satılabildiği gibi sizlerin de malzemelerini alıp taze olarak yapabileceğiniz, eşsiz sosları ile lezzetin doruklarına çıkacağınız maskolin salatayı hazırlamak çok kolay!

MASKOLİN SALATASI TARİFİ

MALZEMELER

  • 1 demet kuzu kulağı (Semt pazarlarında ve marketlerde bulunuyor.)

  • Yarım demet bebek ıspanak

  • Yarım demet roka

  • Birkaç dal hindiba

  • 3 yaprak marul

  • 3-5 yaprak Akdeniz yeşilliği

  • 10 adet bebek mısır

  • 5 adet minik turp

  • 100 gram soya filizi

  • 2 dilim beyaz tost ekmeği

SOSU İÇİN

  • 1 çorba kaşığı limon suyu

  • 1 çorba kaşığı balsamik sirke

  • 4 çorba kaşığı sızma zeytinyağı

  • Yeteri kadar tuz

HAZIRLANIŞI

  • İlk olarak geniş bir kap içerisine yeteri kadar soğuk su doldurun.

  • İçerisine 4 çorba kaşığı kadar elma ya da üzüm sirkesi ekleyin.

  • Ayıkladığınız tüm yeşillikleri içine koyun.

  • Yeşilliklerin daha hijyenik ve diri kalması için yaklaşık olarak yarım saat kadar bu suda bekletin.

  • Süre sonunda yeşilliklerinizin tamamını iyi bir şekilde yıkayıp toprak gibi maddelerden arındırın.

  • Mümkünse tüm yeşilliklerinizi süzgeçte bekleterek kurutun ve genişçe bir salata kasesine yeşilliklerinizi kesmeden elinizle parçalara bölerek yerleştirin.

  • Minik turpları soyun ve incecik dilimleyin, salataya ekleyin.

  • 10 adet bebek mısırı ve soya filizlerini yıkayın ve salataya ilave edin.

  • 2 adet tost ekmeğinizi küp küp doğrayıp fırında kızartın.

  • Ayrı bir kasede limon suyu, zeytinyağı, balsamik sirke ve yeteri kadar tuzu karıştırın.

  • Sosu ve ekmekleri hazırladığınız maskolin salatasına ekleyin ve harmanlayın.

  • Balık ve et yemeklerinin yanında servis edebilirsiniz.

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