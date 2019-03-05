Mors Alfabesi nedir, nerelerde kullanılır nasıl çeviri yapılır?

Filmlerde klasik bir sahnedir. Film karakteri zor bir durumdadır ve bir mesaj iletmesi gerekmektedir. Tüm iletişim kanalları da bir şekilde engellenmiştir. Bu yüzden kahramanımız mors alfabesi kullanmak durumunda kalır. Ya S.O.S yani yardım mesajı ya da başka bir kritik mesajı göndermek için bir fener veya başka bir şekilde mors kodlarından faydalanır. Peki Mors alfabesi nedir, nerelerde kullanılır, harfleri nelerdir? İşte Mors alfabesi ile ilgili merak ettikleriniz... MORS ALFABESİ NEDİR? Mors alfabesi ya da diğer adıyla Mors kodu telekominikasyonda kullanılan bir harf kodlama yöntemidir. Mors alfabesinde harflerin kodlanması için kısa ve uzun iki sinyal çeşidi kullanılır. Yani her harfin kısa ve uzun sinyallerden oluşan bir kodlaması mevcuttur. Mors alfabesi adını onu geliştiren Samuel Morse’dan almaktadır. Telgraf üzerine çalışmaları olan Morse, 1835 yılında ilk elektromıknatıslı telgrafı geliştirmiş ama kâğıt üzerine zik-zaklar çizen bu ilk versiyon pek başarılı olmadı. Bunun üzrine Mors yardımcısı ile birlikte çalışmalarını geliştirerek telgraf için nokta ve çizgilerden oluşan bir kodlama sistemi oluşturdular. O yıllarda popüler iletişim aracı haline gelen telgraf için Mors alfabesi tüm dünyada kabul gördü.

Günümüzde kullanılan ve Samuel Morse’un alfabesinden farklı olan Modern Uluslararası Mors Kodu ise Alman Friedrich Clemens Gerke tarafından 1848’de geliştirilmiştir. İlk olarak da Almanya’da Hamburg ile Cuxhaven arasındaki telgraf hattında kullanılmıştır. Gerke, orijinal alfabedeki kodların neredeyse yarısını ve tüm rakam kodları değiştirmiştir. Bunu takip eden ufak bazı değişikliklerden sonra 1865’te Paris’te düzenlenen Uluslararası Telegraf Konferansı’nda Uluslararası İletişim Birliği tarafından standart olarak kabul edilmektedir. Morse’un orijinal kodu ağırlıklı olarak ABD ve Kanada’da kullanılmış ve buüzden Amerikan Kodu ya da demiryolu kodu olarak anılmıştır. Şu an sadece tarihi canlandırmalarda kullanılmaktadır. Mors Alfabesi Nerelerde Kullanılır? Tüm elektrikli kodlama sitemlerinden eski olan modern Mors alfabesi 170 yıldan bu yana kullanılmaktadır. Mors alfabesinin kullanım alanları özellikle havacılık ve denizciliktir. Havacılıkta pilotlar radyo navigasyon yardımları alırlar. Pilotların kullandığı istasyonların elverişli olduğundan emin olunması için mors kodu ile bir dizi tanımlama harfi iletilir.

Bazı ülkelerde de deniz kuvvetleri hala üyelerine mors kodu eğitimi vermektedir. Ancak Pek çok deniz kuvveti mors kodunu bırakmış ve GMDSS yani Küresel Denizcilik Tehlike ve Güvenlik sistemine geçmiştir. MORS ALFABESİNDE S.0.S MESAJI NASIL GÖNDERİLİR? Mors alfabesinin genel kullanım olarak yaşadığı bir alan vardır ki bu da S.O.S yani imdat çağrısıdır. Sırasıyla üç kısa üç uzun ve üç kısa sinyalden (… --- …) oluşan S.O.S mesajı telsizler, ışık kaynakları vb. yöntemlerle iletilebilir. Mors Alfabesi Nasıl Öğrenilir? Mors kodunun öğrenilmesinde iki nokta önemlidir. Alfabedeki harflerin kodları ve harfler ile kelime aralarındaki boşluklar. Mors alfabesini oluşturan kodları aşağıda paylaştığımız çizelgeden öğrenebilirsiniz. Noktalar kısa çizgiler uzun sinyalleri temsil eder. Mors kodu ile iletişimde harfler, kelimeler ve cümleler arasındaki boşluklara dikkat etmek gerekir. Harfler arasında kısa kelimeler arasında orta ve cümleler arasında uzun süreli boşluk bırakılır. MORS ALFABESİ HARFLERİ VE ÇEVİRİSİ Mors alfabesi çevirisi yapacaksanız aşağıdaki harf, rakam ve noktalama işareti listesinden faydalanabilirsiniz. İşte kısa ve uzun işaretlerden oluşan Mors alfabesi harfleri, rakamları ve temel noktalama işaretleri...

Harf Kodu Harf Kodu A • – N – • B – • • • O – – – C – • – • P • – – • D – • • Q – – • – E • R • – • F • • – • S • • • G – – • T – H • • • • U • • – I • • V • • • – J • – – – W • – – K – • – X – • • – L • – • • Y – • – – M – – Z – – • • Rakam Kodu Noktalama Kodu 0 – – – – – . • – • – • – 1 • – – – – , – – • • – – 2 • • – – – ? • • – – • • 3 • • • – – - – • • • • – 4 • • • • – / – • • – • 5 • • • • • 6 – • • • • 7 – – • • • 8 – – – • • 9 – – – – • MORS ALFABESİ BİLEKLİK MODASI Son yıllarda mors alfabesinin farklı bir kullanımı popülerlik kazanmıştır. Nokta ve çizgi ile simgelenen mors kodları takılarda kullanılmaktadır. Boncuklar ve tüplerin birleştirilmesi ile mors kodu ile mesajların yer aldığı bileklikler tasarlanıp satılıyor. Mors alfabesi bileklerinde isimler, kısa romantik mesajlar takı parçaları ile oluşturuluyor. Bunlara şifreli sevgili bilekleri de deniliyor. MARS KODU SİSTEMİNİN AVANTAJLARI Mors kodu radyo cihazları ile yayınlanmak istendiği zaman diğer radyo bazlı iletişim cihazlarından daha basit bir düzenek kullanmak yeterlidir. Yüksek cızırtılı, düşük frekanslı ortamlarda bile kullanılabilmektedir. Bir diğer avantajı da daha düşük bant genişliğine ihtiyaç duymasıdır. Örneğin sesli iletişimde 2400 Hz bant genişliği kullanılırken, Mors kodu için tek taraflı 100–150 Hz yeterli olmaktadır. Mors alfabesinin geliştirilerek kullanıldığı bir diğer alan ise Q kodlarıdır. Amatör radyocular, sık kullandıkları mesajları kısaltıp Q kodları haline çevirmişlerdir. Radyo frekansı üzerinden haberleşmelerinde bu Q kodlarını kullanırlar.