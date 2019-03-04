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Mortal Kombat 11 karakter listesi sızdı

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TEKNOLOJİ  | 04.03.2019 13:32 | Son Güncelleme

Nisan ayında PC, PlayStation 4, Xbox One ve Nintendo Switch’e gelecek olan Mortal Kombat 11, karakter listesi ile doyucu bir dövüş deneyimi sunacak.

Mortal Kombat 11 karakter listesi sızdı

23 Nisan’da PC, PlayStation 4, Xbox One ve Nintendo Switch için çıkışını gerçekleştirecek olan Mortal Kombat 11 hakkında bugün bomba bir sızıntı geldi. Oyunun karakter seçme ekranının sızdırılması, oyunda yer alacak karakterlerin gün yüzüne çıkmasını sağladı.

Mortal Kombat efsanesinin yaratıcısı Ed Boon, her zaman yaptığı gibi karakter listesini yavaş yavaş sunup heyecan yaratmayı planlıyordu. Ancak bu planlar bugün gelen ekran görüntüsü ile suya düşecek gibi görünüyor.

Sızdırılan ekran görüntüsünde toplamda 34 karakterin yer alacağı görünüyor. Ancak bu karakterlerin çoğunda fotoğraf bulunmuyor. Bu da yeni karakterlerin DLC’ler ile geleceğini gösteriyor.

Örneğin; MK 11’in kült karakteri Goro bu listede görünmüyor. Muhtemelen Goro oyunun çıkışından 1-2 ay sonra DLC olarak gelecek.

Mortal Kombat 11 karakter listesi

Baraka, Cassie Cage, D’Vorah, Kabal, Kano, Lui Kang, Raiden, Scorpion, Skarlet, Sonya, Sub-Zero, Kitana, Geras, Jade, Johnny Cage, Kung Lao, Erron Black, Cetrion, Kollector, Kotal Kahn, Frost, Jacqui Briggs, Jax, Noob Saibot, Shinnok, Mileena, Shang Tsung ve Shao Kahn

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Anahtar Kelimeler:
Mortal Kombat 11 PlayStation 4 Nintendo Switch

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