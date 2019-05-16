Mortal Kombat serüveni kaldığı yerden devam ediyor

İlk film ile gelen başarı ikinci filmin de önünü açtı. Yapımcı ekip çok fazla beklemeden 1997 yılında 2. Mortal Kombat filmiyle bir kez daha izleyicinin karşısına çıktı. İkinci film de gişe anlamında ilk filmin izinden gitmeyi başardı. Fakat tıkanan senaryo geresi serinin devamı getirilmedi.

Uzun yıllardan beri Mortal Kombat için yeni bir film çekileceğine dair kuvvetli söylentiler mevcut. Nitekim bu söylentiler sonunda netlik kazanmış gibi görünüyor. Ortaya çıkan son detaylara göre yeni Mortal Kombat filmi şu anda prodüksiyon öncesi aşamada bulunuyor. Yani filmin çekirdek kadrosu oluşturulmuş vaziyette.

Filmin senaryosu Greg Russo’ya emanet edilirken, baş yapımcı tarafında ise James Wan yer alıyor. Yönetmen koltuğunda Simon McQuoid’in oturacağı söylenirken çekimlerin Güney Avustralya’da gerçekleşeceği belirtiliyor.

Yeni Mortal Kombat filmi için oyuncu kadrosu henüz belli değil. Fakat filmin yeniden çekim olduğunu göz önünde bulundurursak hangi karakterlerin bizleri beklediğini az çok tahmin edebiliriz.

Bu arada dip not olarak belirtelim. Genel kanı çekimlerin 2019 – 2020 yılında tamamlanıp, filmin 2020 sonunda gösterime gireceği yönünde. Bekleyip göreceğiz.

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