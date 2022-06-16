Motorine zam gelince gelin adayı Çiğdem gündem oldu! "2 bin 500 TL sanmıyorum benim aracımın mazotuna yetsin"

Akaryakıt zamlarıyla ilgili gündem durmuyor. Gece yarısından itibaren motorine bir zam daha geldi. Yapılan zamla birlikte İstanbul'da motorinin fiyatı 30 TL'ye dayandı. Zam gündemi sosyal medyanın da ilk konuları arasındayken 2015 yılında Evleneceksen Gel programına çıkan gelin adayı Çiğdem'in sözleri yeniden konuşulmaya başlandı.

Gelin adayı Çiğdem, 2015 yılında gerçekleştirilen programda kendisine talip olan damat adayının 2 bin 500 TL olan maaşı hakkında, "Bu maaş sanmıyorum ki benim aracımın mazotuna yetsin" yorumu yapması nedeniyle çok konuşulmuştu.

Benzin fiyatlarının 30 TL'ye dayanmasının ardından gelin adayı Çiğdem'in bu videosu da sosyal medyada yeniden dolaşıma girdi.

Çiğdem hakkında "Kadın geleceği görmüş" yorumları yapıldı.

