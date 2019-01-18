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Motorola RAZR geri dönüyor!

aris.aras aris.aras
TEKNOLOJİ  | 18.01.2019 11:08 | Son Güncelleme

Motorola’nın efsanesi Motorola RAZR, 1.500 dolarlık yeni sürümü ile Şubat ayında geri dönecek gibi görünüyor. Sadece Verizon’a özel olacak olan 1.500 dolar gibi ütopik bir fiyata satılacak olan yeni Motorola RAZR’ın detayları haberimizde.

Motorola RAZR geri dönüyor!

Bir dönem Nokia ile fırtına gibi esen Motorola, 2004 yılında RAZR markasını duyurmuştu. Kapaklı bir yapıya sahip olan RAZR, dönemin ikonikleşmiş telefonları arasında yer almayı başarmıştı. Daha sonra Motorola 2006 yılında karşımıza bu modelin gelişmiş sürümü olan RAZR V3i ile çıkmıştı. 2011 ve 2012 yıllarında RAZR markasını yeniden canlandırmak isteyen Motorla maalesef ki başarılı olamamıştı.

Bugün gelen bilgilere göre; Motorola, retro cihazlara olan merakın artmasının ardından RAZR markasını yeniden canlandırmak için kolları sıvamış durumda. The Wall Street Journal’ın raporlarına göre; Motorola RAZR modeli Şubat ayının başında Verizon operatörüne özel olarak tekrardan satışa sunulacak.

The Wall Street Journal henüz cihazın teknik özelliklerine dair en ufak bir bilgi paylaşmadı. Ancak telefonun katlanabilir bir yapıda olarak geleceği kesin. Gelelim fiyat noktasına. Motorola asrın hatasını yaparak bu telefon için tam 1.500 dolar fiyat isteyecek.

Retro dediğin ortalama bir fiyatta olur. Hele ki yeni üretilecek olan eski model 1.500 dolar etmez. Ancak ilk RAZR modelinin kutulusu ve sıfırı olsa o fiyatlara satılabilir. Motorola’nın işi 1.500 dolar fiyat etiketi ile çok zor görünüyor.

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Anahtar Kelimeler:
motorola akıllı telefon

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