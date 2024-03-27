Mynet Trend

BİZE ULAŞIN

Mynet Tatil Bulucu

1 Kimle tatile çıkıyorsunuz?
2 Yurt içi mi yoksa yurt dışı mı tatil yapmak istiyorsunuz?
3 Yaz Tatili mi Kış Tatili mi?
4 Ne tür tatil arıyorsunuz?
5 Vizeniz var mıdır?
6 Balayı Tatili mi yapmak istiyorsunuz?
7 Eğer Seçiminiz yurt içi ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
7 Eğer Seçiminiz yurt dışı ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
8 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. TREND
    3. Eğlence
    4. Yapay zeka modellemeleri için bedenini çaldıklarını söyledi! "Vücudum artık benden daha popüler"

    Yapay zeka modellemeleri için bedenini çaldıklarını söyledi! "Vücudum artık benden daha popüler"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    27.03.2024 10:59
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Instagram'da yaklaşık 2 milyon takipçisi bulunan Ines Trocchia isimli bir fenomen yıllarını kamera önünde geçirdiğini söyledi. Yaptığı paylaşımların yapay zeka aracılığıyla yeniden canlandırıldığını ifade eden Trocchia, "İnsanlar yapay zeka modelleri yapmak için bedenimi çalıyor, artık benden daha popülerler" ifadelerini kullandı.

    Instagram'da yaptığı paylaşımları sayesinde dünya geneline yayılan 2 milyon takipçiye sahip olan Trocchia, insanların kendisinden ilham alarak yapay zeka modellerinin oluşturulduğunu söyledi. Özellikle bedeninin kullanılarak yapay zekayla üzerine başka bir kafanın yerleştirdiğini ifade eden Trocchia, "Onlar yüzünden para kaybediyorum. İnsanlar benim de yapay zeka olduğumu düşünüyorlar. Videolarımdan biri bir bot hesabı tarafından çalındı ve orada kendi profilime göre daha fazla izlenme elde edildi." dedi.

    1

    Yapay zekanın ulaşılamaz güzellik standartları yarattığını ifade eden Trocchia, "Yapay zeka modelleri ulaşılmaz güzellik standartlarına katkıda bulunuyor. Örnek olarak ameliyata karşı değilim ama gördüğüm bazı yapay zeka hesapları tamamen imkansız standartlar.Sokakta bu insanları görebiliyor musun? Bu insanlarla bir ailen olabilir mi?" ifadelerini kullandı.

    İlginizi Çekebilir

    Seyir halindeki trenin üzerine çıkan çift cinsel ilişkiye girdi

    Seyir halindeki trenin üzerine çıkan çift cinsel ilişkiye girdi

     Bahçesinde çıplak güneşleniyor! "Komşularımın dikizlemesi..."

    Bahçesinde çıplak güneşleniyor! "Komşularımın dikizlemesi..."

     First Lady'nin cinsellik itirafı olay oldu! Dünya basını onu konuşuyor

    First Lady'nin cinsellik itirafı olay oldu! Dünya basını onu konuşuyor

     İşten gelince evini tanıyamadı! Sevgilisinin sürprizi olay oldu

    İşten gelince evini tanıyamadı! Sevgilisinin sürprizi olay oldu

     Kayınpederin gelinine verdiği cinsellik tavsiyesi olay oldu

    Kayınpederin gelinine verdiği cinsellik tavsiyesi olay oldu

     Fenomenin olay hareketi! Kimseye aldırmadı

    Fenomenin olay hareketi! Kimseye aldırmadı

    Yerel Seçim 2024

    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Dört farklı kadın aynı saldırı! "Sokak ortasında yumruk atıp kaçtı"Dört farklı kadın aynı saldırı! "Sokak ortasında yumruk atıp kaçtı"
    Aylık kirası 250 bin TL olan evini gezdirince gündem olduAylık kirası 250 bin TL olan evini gezdirince gündem oldu
    Öğretmen ve öğrencinin ilişkisi ifşa edildi! 'Rıza savunması' pes dedirttiÖğretmen ve öğrencinin ilişkisi ifşa edildi! 'Rıza savunması' pes dedirtti
    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya yapay zeka Instagram
    En Çok Okunan Trend Haberler
    Suikast planı suya düşmüştü! Bir kanlı talimat daha

    Suikast planı suya düşmüştü! Bir kanlı talimat daha

    4 gün kala tek tek saydı! İşte sürpriz beklenilen iller...

    4 gün kala tek tek saydı! İşte sürpriz beklenilen iller...

    Dört farklı kadın aynı saldırı! "Sokak ortasında yumruk atıp kaçtı"

    Dört farklı kadın aynı saldırı! "Sokak ortasında yumruk atıp kaçtı"

    Öğretmen ve öğrencinin ilişkisi ifşa edildi! 'Rıza savunması' pes dedirtti

    Öğretmen ve öğrencinin ilişkisi ifşa edildi! 'Rıza savunması' pes dedirtti

    Hesaptaki o detayı paylaştı! Hakaret edip ekstradan para istedi

    Hesaptaki o detayı paylaştı! Hakaret edip ekstradan para istedi

    Kadında geçmişe erkekte geleceğe bakılır

    Kadında geçmişe erkekte geleceğe bakılır

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

    4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

    Çok satanlarda zirvede! Columbia'nın en sevilen ayakkabısını sizin için inceledik

    Çok satanlarda zirvede! Columbia'nın en sevilen ayakkabısını sizin için inceledik

    Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

    Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

    "Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

    "Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

    Kombinlerinizin havasını yükseltecek ayakkabılar burada!

    Kombinlerinizin havasını yükseltecek ayakkabılar burada!

    En Çok Aranan Haberler

    Bildirim ikonu
    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.