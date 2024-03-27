Yapay zeka modellemeleri için bedenini çaldıklarını söyledi! "Vücudum artık benden daha popüler"

Instagram'da yaptığı paylaşımları sayesinde dünya geneline yayılan 2 milyon takipçiye sahip olan Trocchia, insanların kendisinden ilham alarak yapay zeka modellerinin oluşturulduğunu söyledi. Özellikle bedeninin kullanılarak yapay zekayla üzerine başka bir kafanın yerleştirdiğini ifade eden Trocchia, "Onlar yüzünden para kaybediyorum. İnsanlar benim de yapay zeka olduğumu düşünüyorlar. Videolarımdan biri bir bot hesabı tarafından çalındı ve orada kendi profilime göre daha fazla izlenme elde edildi." dedi.

Yapay zekanın ulaşılamaz güzellik standartları yarattığını ifade eden Trocchia, "Yapay zeka modelleri ulaşılmaz güzellik standartlarına katkıda bulunuyor. Örnek olarak ameliyata karşı değilim ama gördüğüm bazı yapay zeka hesapları tamamen imkansız standartlar.Sokakta bu insanları görebiliyor musun? Bu insanlarla bir ailen olabilir mi?" ifadelerini kullandı.