Sosyal medya fenomeni Taylor Paul kocasıyla ayrı yataklarda uyuduğunu söyledi! "Evliliğimizi daha iyi hale getirdi"

TikTok'tan yaptığı paylaşımlar sayesinde kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaşmayı başaran Taylor Paul bu kez hayranlarını şaşırtan bir itirafa imza attı.

Fenomen isim TikTok takipçilerine kocasının düzenli olarak uykusunu böldüğünü, bu nedenle birlikte vakit geçirmeyi sevseler de yatak odalarını ayırmak zorunda kaldıklarını söyledi.

Kocasının uyurgezer olduğunu dile getiren Paul, "Uykuda konuşuyor ve yürüyor. O gerçekten soğuğu seviyor bense tamamen sıcak insanıyım. Sessizliği seviyorum ve o bir şeyler izlemeden uyuyamıyor. Bu yüzden bizim için odaları ayırmak mükemmel bir çözüm oldu.Evliliğimizi daha iyi hale getirdi" dedi.