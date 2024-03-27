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    4. Sosyal medya fenomeni Taylor Paul kocasıyla ayrı yataklarda uyuduğunu söyledi! "Evliliğimizi daha iyi hale getirdi"

    Sosyal medya fenomeni Taylor Paul kocasıyla ayrı yataklarda uyuduğunu söyledi! "Evliliğimizi daha iyi hale getirdi"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    27.03.2024 15:17
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    TikTok'ta 4 milyonu aşkın takipçisi bulunan Taylor Paul isimli bir fenomen kocasındna farklı bri odada uyuduğunu söyleyerek kullanıcıların ilgisini çekti. Fenomen ayrı yatak odalarında uyumalarının evliliklerini daha iyi hale getirdiğini söylerken sosyal medya kullanıcılarının bazıları duruma tepki gösterdi.

    TikTok'tan yaptığı paylaşımlar sayesinde kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaşmayı başaran Taylor Paul bu kez hayranlarını şaşırtan bir itirafa imza attı.

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    Fenomen isim TikTok takipçilerine kocasının düzenli olarak uykusunu böldüğünü, bu nedenle birlikte vakit geçirmeyi sevseler de yatak odalarını ayırmak zorunda kaldıklarını söyledi.

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    Kocasının uyurgezer olduğunu dile getiren Paul, "Uykuda konuşuyor ve yürüyor. O gerçekten soğuğu seviyor bense tamamen sıcak insanıyım. Sessizliği seviyorum ve o bir şeyler izlemeden uyuyamıyor. Bu yüzden bizim için odaları ayırmak mükemmel bir çözüm oldu.Evliliğimizi daha iyi hale getirdi" dedi.

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    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya tiktok
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