Kocasını evde başka bir kadınla bastı! Eşinin sevgilisi korkudan çareyi balkondan atlayarak kaçmakta buldu

Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntüde anbean ihanet saniyeleri kameraya kaydedildi. Kocasının kendisini aldattığını öğrenen öfkeli kadın eve gelip ihanetle yüzleştiğinde olay çıkarttı. Öfkeli eşten kaçmak isteyen adamın sevgilisi ise çareyi vücuduna sardığı bir havluyla birlikte balkondan atlamakta buldu.

Görüntülerde kadının kocasına, "Senin için yaptığım onca şeyden sonra beni aldattın mı? Gerçekten iğrenç bir insansın" diye bağırdığı duyuldu. Görüntüler sosyal medya kullanıcıları tarafından yorum yağmuruna tutuldu.

Bir sosyal medya kullanıcısı o anlara, "Bazı erkekler eşlerine karşı çok saygısızlar. Evine sevgilini getirmek ne demek?" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Evli bir adamın evine gelmek nasıl bir cesaret?" yorumunu yaptı.