Motosikleti hesaba katmayınca olanlar oldu

Hindistan'da kaydedilen görüntülerde, otomobilin geçmesini bekleyen motosiklet sürücüsü yolun karşısına geçeceği sırada diğer yönden gelen motosikletlinin çarpması sonucu yola savruldu.

Korkunç kazada iki sürücü de ağır yaralanırken, o anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.



