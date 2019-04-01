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Motosikleti hesaba katmayınca olanlar oldu

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
İLGİNÇ HABERLER  | 01.04.2019 22:33 | Son Güncelleme

Hindistan'da bir motosiklet sürücüsü, diğer yönden gelen motosikletliyi fark etmedi. İki motorcunun çarpıştığı korkunç kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Hindistan'da kaydedilen görüntülerde, otomobilin geçmesini bekleyen motosiklet sürücüsü yolun karşısına geçeceği sırada diğer yönden gelen motosikletlinin çarpması sonucu yola savruldu.

Korkunç kazada iki sürücü de ağır yaralanırken, o anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

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Anahtar Kelimeler:
Hindistan kaza

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