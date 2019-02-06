Motosikletten düşen anne ve bebeği kamyon altında kalmaktan ramakla kurtuldu

Çin'de yaşanan akılalmaz kaza bir otomobilin güvenlik kamerasınca görüntülendi. Görüntülerde, eşi ve bebeği ile kara yolunda seyreden motosiklet sürücüsünün sağ şeritte ilerlediği esnada, sol şeritten bir otomobil hatalı şerit değiştirerek motosiklete çarpıyor.
ANNE VE BEBEK YOLA SAVRULUYOR!
Kaza ile beraber anne ve bebeği yola savruluyor ve karşı şeritten gelen kamyonun altında kalmaktan kıl payı kurtuluyor. Dengesini güçlükle sağlayan motosiklet sürücüsü de kamyona çarpmak üzereyken kendisini kurtarıyor. (DHA)
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