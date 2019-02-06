Motosikletten düşen anne ve bebeği kamyon altında kalmaktan ramakla kurtuldu

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 06.02.2019 11:16 | Son Güncelleme

Çin’de seyir halindeki motosiklete, bir otomobilin çarpması sonucu motosiklette bulunan anne ve bebeği yola düştü. Anne ve bebek karşı şeritten gelen kamyonun altında kalmaktan ramakla kurtuldu.

Çin'de yaşanan akılalmaz kaza bir otomobilin güvenlik kamerasınca görüntülendi. Görüntülerde, eşi ve bebeği ile kara yolunda seyreden motosiklet sürücüsünün sağ şeritte ilerlediği esnada, sol şeritten bir otomobil hatalı şerit değiştirerek motosiklete çarpıyor.

ANNE VE BEBEK YOLA SAVRULUYOR!

Kaza ile beraber anne ve bebeği yola savruluyor ve karşı şeritten gelen kamyonun altında kalmaktan kıl payı kurtuluyor. Dengesini güçlükle sağlayan motosiklet sürücüsü de kamyona çarpmak üzereyken kendisini kurtarıyor. (DHA)

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çin kamyon Motosiklet mucize kurtuluş

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