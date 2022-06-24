MSÜ TABAN PUANLARI 2022! İşte Kadın Erkek Hava Harp Okulu , Kara Harp Okulu, Deniz Harp Okulu güncel MSÜ taban puanları...

MSÜ taban puanları 2022; günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Konuya ilişkin Askerî Öğrenci Temini Seçim Aşaması Faaliyetleri 27 Haziran Pazartesi günü başlayacak, 3 Ağustos Çarşamba günü ise sona erecek. Peki MSÜ taban puanları nedir? Kadın Erkek Hava Harp Okulu , Kara Harp Okulu, Deniz Harp Okulu güncel MSÜ taban puanları ve detaylar haberimizde...
MSÜ 2022 YILI HARP OKULLARI ERKEK ADAYLAR:
MSÜ 2022 YILI HARP OKULLARI KADIN ADAYLAR:
ASTSUBAY MYO VE BANDO ASTSUBAY MYO ADAYLARI:
MSÜ öğrenci alımına ilişkin mülakatlara dair yayımlanan duyuruda beklenen tarihler de verildi. MSB Millî Savunma Üniversitesi 2022 Yılı Askerî Öğrenci Temini Seçim Aşaması Faaliyetleri 27 Haziran - 03 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılacak olup,
a. Harp Okulları seçim aşamaları 27 Haziran-23 Temmuz 2022 tarihleri arasında,
b. Astsubay Meslek Yüksek Okulları seçim aşamaları 25 Temmuz-03 Ağustos 2022 tarihleri arasında icra edilecektir.
c. Pazar günlerine sınav planlanmamıştır.
MSÜ kayıt için getirilmesi istenen belgeler şu şekildedir:
Mavi Kapaklı Şeffaf Dosya.
Sınav Çağrı Belgesi.
TC Kimlik Kartı Aslı (Pasaport veya Ehliyet de kabul edilecektir)
Durum Bildirir Tek Hekim Sağlık Raporu;
Adli Sicil Kaydı ve Kesinleşme Şerhi;
Şehit / Gazi Belgesi;
Yapılan açıklamada adayların belgelerinin aslı ile birlikte fotokopilerini de getirmeleri, asıl belgelerini teslim etmemeleri belişrtilmiştir.