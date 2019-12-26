MÜ Diş Hekimliği Fakültesinde "Engeller Mutluluğa Engel mi?" etkinliği düzenlendi

İSTANBUL (AA) - Marmara Üniversitesi (MÜ) Diş Hekimliği Fakültesi ile Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi iş birliğinde, engelli birey ve ailelerine destek olmak amacıyla "Engeller Mutluluğa Engel mi?" etkinliği yapıldı.

Programa, MÜ Diş Hekimliği Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Korkut Ulucan, Üsküdar Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Harun Kopuz, Diş Hekimliği Fakültesi Pedodonti Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Serap Akyüz, Otizm Dernekleri Federasyonu Başkan Yardımcısı Tolga Gökçe, Marmara İşitme Engelliler Derneği Kurucu Başkanı Şebnem Şen, oyuncu Kalust Şalcıoğlu, engelli aileleri ve öğrenciler katıldı.

Etkinliğin açılışında konuşan Doç. Dr. Ulucan, fakültenin engelli bireylerin tedavileri konusunda yürüttüğü çalışmalara ilişkin bilgi vererek, amaçlarının tüm vatandaşlara en güzel hizmeti sunmak olduğunu söyledi.

Ulucan, engelli vatandaşların kendini ifade etmesi noktasında çeşitli sorunlar yaşadığına işaret ederek, bu bireylerin hizmete daha kolay ulaşabilmeleri noktasında üniversite olarak bazı çalışmalar yürüttüklerini aktardı.

Üsküdar Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Harun Kopuz da üniversiteyle yürüttükleri iş birliği projelerine değinerek, Üsküdar Belediyesince engelli bireylerin rehabilitasyonu konusunda yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Program, engelli bireylerin ağız ve diş sağlığına ilişkin yapılan sunumun ardından yemek ikramıyla sona erdi.

