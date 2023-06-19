Muayene nasıl yazılır? Muayene mi muayne mi, TDK'ye gör doğru yazılışı nedir?

Türk Dil Kurumu (TDK) isim türündeki muayene kelimesi için iki farklı tanım yapmıştır. Bu tanımlara göre bu kelime bir kişinin hasta olup olmadığını anlamak için ya da var olan hastalığını araştırmak için yapılan sağlık muayenesi anlamına karşılık gelmektedir. Bir diğer tanımına göre ise bu kelime gözden geçilmek, kontrol etmek, yoklamak gibi anlamlarda halk arasında da sıklıkla kullanılan bir kelimedir.

Muayene nasıl yazılır?

Sık kullanılsa da bu kelimenin yazımında hataya düşüldüğü görülür. Muayene yazımı okunduğu gibi olan bir kelimedir. Başka kelimeler ya da ekler alarak yeni anlamlara karşılık gelen kelimeler de türetebilir. Muayenehane, laboratuvar muayenesi, fenni muayene, sağlık muayenesi bu duruma örnek olarak gösterilebilir. Bu kelime ayrıca deyimlerde, atasözlerinde ya da kalıplaşmış olan ifadelerde de kullanılır. Muayene etmek, muayene olmak, araba muayenesini yaptırmak gibi ifadeler bu duruma örnek olarak verilebilir. Halk arasında en sık kullanılan aynı zamanda en sık yazım yanlışına düşülen kelimeler arasında yer alır.

Muayene mi muayne mi?

Yabancı bir dilden gelen muayene yazımı Türkçede söylendiği, okunduğu gibi olmalıdır ancak kişiler genel olarak bu kelimeyi muayne, muayhane olarak yanlış da yazabilirler. Arapça kökenli bir kelime olan muayene TDK’ye (Türk Dil Kurumu) göre de muayene şeklinde yazılmalıdır. Muayene doğru yazılışı bu şekilde olmalıdır. Muayene kelimesinin doğru kullanımı ile kurulan bazı örnek cümleler şunlardır: