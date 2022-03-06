Muazzez Abacı'nın sağlık durumu nasıl? Ünlü sanatçıdan kötü haber! Muazzez Abacı’nın hastalığı nedir?

Türk sanat müziğinin unutulmaz isimlerinden Muazzez Abacı’dan kötü bir haber geldi. Ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, Abacı'nın hastalığını duyurdu. Peki Muazzez Abacı'nın hastalığı nedir?

MUAZZEZ ABACI'NIN HASTALIĞI NEDİR?

Sanatçı Onur Akay Abacı'ya Alzheimer başlangıcı teşhisi konulduğunu açıkladı. Akay ünlü ismin sağlık durumunu anlattığı açıklamasında, “Türk sanat müziğinin yaşayan efsanesi Muazzez Abacı’ya Alzheimer başlangıcı teşhisi konuldu. Amerika’da olan sanatçımızın bu önemli rahatsızlığını bana söylediler. Çok çok üzüldüm. Benim en sevdiğim büyük sanatçımıza acil şifalar diliyorum” şeklinde konuştu.

MUAZZEZ ABACI'NIN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Ünlü sanatçının son durumu hakkında ailesi ve yakınlarından bir açıklama henüz gelmedi. Ancak sanatçı Onur Akay'ın yaptığı açıklamaya göre Abacı, tedavisine Amerika'da devam ediyor.

DAHA ÖNCE AMELİYAT GEÇİRMİŞTİ

Sanatçı Muazzez Abacı 2019 yılında bir ev kazası geçirmişti. Sanatçı, çalan telefonuna uzanmak isterken dengesini kaybedip düşmüş ve ameliyata alınmıştı.



