MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Muazzez Abacı'nın sağlık durumu nasıl? Ünlü sanatçıdan kötü haber! Muazzez Abacı’nın hastalığı nedir?

Muazzez Abacı'nın sağlık durumu nasıl? Ünlü sanatçıdan kötü haber! Muazzez Abacı’nın hastalığı nedir?

06.03.2022 15:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muazzez Abacı'nın sağlık durumu merak ediliyor. Ünlü ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, Abacı hakkında sevenlerini üzen bir haber verdi. Akay, Muazzez Abacı’nın hasta olduğunu iddia ederek durumu hakkında açıklamada bulundu. Peki Muazzez Abacı'nın sağlık durumu nasıl? Muazzez Abacı’nın hastalığı nedir? İşte son durumu!

Muazzez Abacı'nın sağlık durumu nasıl? Ünlü sanatçıdan kötü haber! Muazzez Abacı’nın hastalığı nedir?

Türk sanat müziğinin unutulmaz isimlerinden Muazzez Abacı’dan kötü bir haber geldi. Ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, Abacı'nın hastalığını duyurdu. Peki Muazzez Abacı'nın hastalığı nedir?

MUAZZEZ ABACI'NIN HASTALIĞI NEDİR?

Sanatçı Onur Akay Abacı'ya Alzheimer başlangıcı teşhisi konulduğunu açıkladı. Akay ünlü ismin sağlık durumunu anlattığı açıklamasında, “Türk sanat müziğinin yaşayan efsanesi Muazzez Abacı’ya Alzheimer başlangıcı teşhisi konuldu. Amerika’da olan sanatçımızın bu önemli rahatsızlığını bana söylediler. Çok çok üzüldüm. Benim en sevdiğim büyük sanatçımıza acil şifalar diliyorum” şeklinde konuştu.

MUAZZEZ ABACI'NIN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Ünlü sanatçının son durumu hakkında ailesi ve yakınlarından bir açıklama henüz gelmedi. Ancak sanatçı Onur Akay'ın yaptığı açıklamaya göre Abacı, tedavisine Amerika'da devam ediyor.

DAHA ÖNCE AMELİYAT GEÇİRMİŞTİ

5dafe875bf21441b7489669f

Sanatçı Muazzez Abacı 2019 yılında bir ev kazası geçirmişti. Sanatçı, çalan telefonuna uzanmak isterken dengesini kaybedip düşmüş ve ameliyata alınmıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ahmet Hakan'ın 'nefret' yorumu tepki çektiAhmet Hakan'ın 'nefret' yorumu tepki çekti
Akrep Nalan hayatını kaybetti! Akrep Nalan hayatını kaybetti!
Yürek burkan an! Köpeği arkasından bakakaldıYürek burkan an! Köpeği arkasından bakakaldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

'Putin aradı ve ihanet etmemi istedi'

'Putin aradı ve ihanet etmemi istedi'

Flaş ayçiçek yağı açıklaması!

Flaş ayçiçek yağı açıklaması!

Rusya-Ukrayna savaşında son dakika gelişmeleri!

Rusya-Ukrayna savaşında son dakika gelişmeleri!

Askere gitti! "Gören de 18 ay gidiyor sanır"

Askere gitti! "Gören de 18 ay gidiyor sanır"

Kocası paylaştı! "Baş başa romantik bir gün"

Kocası paylaştı! "Baş başa romantik bir gün"

Fermuarını sonuna kadar açtı! İddialı poz

Fermuarını sonuna kadar açtı! İddialı poz

İlginizi Çekebilir

Eskiden öğretim görevlisiydi! Şimdiki mesleği herkesi şaşırttı

Eskiden öğretim görevlisiydi! Şimdiki mesleği herkesi şaşırttı

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Ahmet Hakan'ın 'nefret' yorumu tepki çekti

Ahmet Hakan'ın 'nefret' yorumu tepki çekti

Camdaki Kız Nalan'ın kombinlerini beğenenlere alternatif öneriler

Camdaki Kız Nalan'ın kombinlerini beğenenlere alternatif öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.