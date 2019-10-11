Muazzez Ersoy estetikli ünlülere sert çıktı

Kanal D'de yayınlanan Müge ve Gülşen'in sunduğu 2. Sayfa magazin programına katılan Muazzez Ersoy, yüzünde hiç estetik olmadığını söyleyerek estetikli ünlüleri çok kızdıracak yorumlar yaptı.

Ersoy, özellikle dolgulu dudaklar için yaptığı benzetme ile çok konuşulacak gibi duruyor.

Müge ve Gülşen'in estetik ve dudak dolgusu soruları üzerine yorum yapan Muazzez Ersoy, şunları söyledi:

"Estetiğe ihtiyaç hissedersem olur. Güldüğüm ve konuştuğum zaman yüzümdeki çizgilerin, mimiklerin ortaya çıkması benim hoşuma gidiyor. Dudaklarım da bir şey yok. Kalın dudaklar traktör lastiği. Öyle bir dudağım olmadı için mutluyum. Doğuştan dudakların büyük olması başka bir şey. İri dudaklı olmak için traktör lastiği gibi bir dudağa ben razı değilim."

