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Mucize adam bugün kendisine ait olmayan kollarıyla spor salonunda ağırlık kaldırıyor!

24.05.2022 15:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

49 yaşındaki Felix Gretarsson, 1998'de geçirdiği bir kazanın ardından iki kolunu da kaybetti. İzlandalı adama kolsuz geçirdiği yılların ardından, dünyada bir ilki gerçekleştirdi ve zorlu bir cerrahi ameliyatla kendisine çift kol ve omuz nakli yapıldı. Gretarsson, inanılmaz ilerlemesiyle cerrahları şoke etti. Artık dişlerini fırçalayabiliyor, yürüyebiliyor, köpeğine top atabiliyor ve çocuklarına sarılabiliyor.

Mucize adam bugün kendisine ait olmayan kollarıyla spor salonunda ağırlık kaldırıyor!

16 ay önce dünyanın ilk çift kol ve omuz naklini geçiren Felix Gretarsson, mucizevi bir şekilde iyileşti. Fransa'nın Lyon kentinden 49 yaşındaki Felix Gretarsson, 1998'de İzlanda'nın Kópavogur kentinde çalışırken bir kaza geçirmişti ve elektrik çarpması sonucu kolları kesilmek zorunda kaldı. Kolsuz geçirdiği onlarca yılın ardından 15 saatlik zorlu bir ameliyata giren Gretarsson mucizevi bir ilerleme kaydetti. Şimdi duş alabiliyor, torunlarına sarılabiliyor, ve hatta spor salonunda egzersiz bile yapabiliyor.

50. YAŞ GÜNÜ

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Gelecek hafta 50. yaş gününü kutlayacak Gretarsson, yakın zamanda elini camdan uzatıp rüzagrı hissedebildiğini anlattı. Ameliyattan önce ayaklarıyla araba kullanan adam, şimdi ellerini kullanarak küçük denemeler yapabildiğini anlattı. Felix şimdi, yeni kollarındaki kasları geliştirmek için spor salonuna da gitmeye başladı.

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''DOKUZUNCU AYDA OLDUKÇA İLERDEYİZ''

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Birkaç ay önce kollarında ve ellerinde sıcaklık fark etmeye başlayan Gretarsson bu hissin her geçen gün daha da netleştiğini söyledi. ''Bu ameliyatı yaptığımızda dirseğimi hareket ettirebilirsem ameliyat başarılıydı. Şimdi dirseği, omuzları ve parmakları hareket ettiriyorum ve sürecin sadece dokuzuncu ayındayız.'' dedi.

Eski elektrikçi şimdi her iki kolunda da çok güçlü duygulara sahip. Her gün kaydettiği inanılmaz ilerleme ile doktorları şaşırtıp büyülemeye devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Fransa
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