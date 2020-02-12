Mucize baharat zerdaçalın faydaları nelerdir?

Mucize baharat olarak adlandırılan zerdeçal, dünya mutfağında özel bir yere sahiptir. Yemeklere kattığı tat ve görsel etki dışında alternatif tıpta da sıklıkla kullanılır ve şifasından faydalanılır. Diyetisyen Müge Bozok, Mynet Yemek okuyucuları için zerdeçalın faydalarını detaylı bir şekilde anlattı...

ZERDEÇALIN FAYDALARI NELERDİR?

Zerdeçal (Curcuma longa L.) bitkisinin, A, E, C vitamini, Glutatyon (GSH, GSSG), B1, B3 ve B9 vitaminleri bakımından iyi bir kaynak olduğu ve içerdiği zengin fenolik ve flavonoit miktarları dikkate alındığında oldukça güçlü bir antioksidan olduğu söylenebilir.

Zerdeçalda bulunan kurkumin bileşeni, bazı durumlarda siroza bile neden olabilecek olan karaciğer hasarını önlediği sonuçları yönünde araştırmalar mevcuttur.

Etler, kızartma ya da barbekü edilme gibi ısıl işlem sonucunda bazı kanserojen bileşenler oluşturabilirler. Zerdeçal baharatı bu olumsuz etkiyi %40’a kadar azaltma etkisi göstermektedir. Özellikle cilt kanseri olan melanomun büyümesine ve meme kanserinin akciğere yayılmasına zerdeçal engel olabilmektedir.