Mucize baharat zerdaçalın faydaları nelerdir?

Mucize baharat olarak adlandırılan zerdeçal, dünya mutfağında özel bir yere sahiptir. Yemeklere kattığı tat ve görsel etki dışında alternatif tıpta da sıklıkla kullanılır ve şifasından faydalanılır. Diyetisyen Müge Bozok, Mynet Yemek okuyucuları için zerdeçalın faydalarını detaylı bir şekilde anlattı...
Zerdeçal (Curcuma longa L.) bitkisinin, A, E, C vitamini, Glutatyon (GSH, GSSG), B1, B3 ve B9 vitaminleri bakımından iyi bir kaynak olduğu ve içerdiği zengin fenolik ve flavonoit miktarları dikkate alındığında oldukça güçlü bir antioksidan olduğu söylenebilir.
Zerdeçalda bulunan kurkumin bileşeni, bazı durumlarda siroza bile neden olabilecek olan karaciğer hasarını önlediği sonuçları yönünde araştırmalar mevcuttur.
Etler, kızartma ya da barbekü edilme gibi ısıl işlem sonucunda bazı kanserojen bileşenler oluşturabilirler. Zerdeçal baharatı bu olumsuz etkiyi %40’a kadar azaltma etkisi göstermektedir. Özellikle cilt kanseri olan melanomun büyümesine ve meme kanserinin akciğere yayılmasına zerdeçal engel olabilmektedir.
Hindistan’da oldukça fazla köri tüketimi o bölgede yapılan alzheimer hastalığı oranının azlığı ile ilişkilendirilmiş ve sonuçlar zerdeçalın alzheimer’ı önlemeye yardımcı olduğuna bağlanmıştır. Zerdeçalın ayrıca hazmı kolaylaştırıcı, kolesterolü azaltıcı, solunum yolları enfeksiyonlarının tedavi edilmesi ve iltihap giderici gibi birçok faydaları kanıtlanmıştır.
Zerdeçalın bu 5 önemli etkisi de düzenli tüketimi ve doğru kullanım dozajları ile kendini göstermektedir. Toz ya da tazesini dilediğiniz yemek, çorba gibi seçeneklerde kullanabilir, çayını demleyebilir, sütün ve yoğurdun içerisine ekleyebilir, dilerseniz doktorunuza da danışarak zerdeçal takviyeleri kullanabilirsiniz.
Zerdeçalın içindeki faydalı kurkumin bileşeninin gastrointestinal sistemden emiliminin az olduğunu, ancak karabiber baharatından ‘pipperin’ maddesi ile birleştiğinde emiliminin arttığını da hatırlatarak birlikte kullanımlarını önerebiliriz.
Zerdeçalın kullanıma yönelik günlük hayatınıza ekleyebileceğiniz, mevsim itibari ile de bağışıklığınızı destekleyecek pratik bir tarifi de sizler için hazırladık, zerdeçallı süt, nam-ı değer altın süt.
Bir bardak süt
1/2 çay kaşığı zerdeçal
1/2 çay kaşığı zencefil tozu
1/2 çay kaşığı ucu ile toz tarçın
Bir çay kaşığı bal
Sütü bir cezveye alarak, içerisinde bal hariç tüm baharatları ekleyin. Kısık ateşte süt kaynama noktasına gelmeyecek şekilde pişirin. Ateşten aldıktan sonra içerisine balı ekleyerek içebilirsiniz.
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