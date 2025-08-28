Mucize besin Alabaş: Kanserden koruyan, faydaları saymakla bitmeyen şifa deposu! Alabaş nedir?

Alabaş, son yıllarda sağlıklı beslenme dünyasında adından sıkça söz ettiren bir süper besin. “Cennet topuzu” olarak da bilinen bu sebze, lahana ailesinin bir üyesi olup turpa benzeyen görünümüyle dikkat çekiyor.

ALABAŞ SEBZESİ NEDİR?

Lahana ailesine ait olan alabaş, ilkbahardan itibaren tezgahlarda yerini alıyor. Yeşil ve pembe renkleriyle dikkat çeken bu sebze, lahana ve kereviz gibi tüketiliyor. Vücudun günlük lif ihtiyacının %52’sini karşılayan alabaş, A, C, B vitaminleri ile kalsiyum, potasyum, fosfor ve demir açısından oldukça zengin. Yıl boyunca yetişebilen bu besin, yurt dışında uzun süredir popülerken, ülkemizde yeni yeni tanınıyor.

ALABAŞIN FAYDALARI NELERDİR?

Alabaş, sağlığa olan katkılarıyla adeta bir şifa kaynağı. İşte bu mucize besinin başlıca faydaları:

Kanseri önlemeye faydalı: C vitamini ve güçlü antioksidanlar içeren alabaş, mutasyona uğrayan hücreleri koruyarak kanser riskini azaltır. Özellikle akciğer ve bağırsak kanserine karşı etkili olduğu araştırmalarla incelenmiştir.

Göz sağlığını destekler: A vitamini açısından zengin olan alabaş, katarakt gibi göz rahatsızlıklarını önlemeye yardımcı olur.

Tansiyonu dengeler: Yüksek potasyum içeriği sayesinde vücuttaki potasyum seviyesini dengeleyerek yüksek tansiyon, hormon bozuklukları ve felç riskini azaltır.

Solunum yollarını rahatlatır: Kuru öksürük ve mevsim geçişlerinde yaşanan göğüs ağrısına karşı alabaşın kaynatılıp suyu içildiğinde rahatlama sağlar.

Kilo vermeye yardımcı olur: Lif açısından zengin olan alabaş, metabolizmayı hızlandırır ve kilo aldırmadan demir seviyesini yükseltir. Kansızlık gibi sorunların önüne geçer.

Zeka gelişimini destekler: Selenyum minerali sayesinde beyin sağlığını korur. Uzmanlar, gelişim çağındaki çocuklar ve hamileler için alabaş tüketimini öneriyor. Ayrıca anne sütünü artırıcı etkisi bulunuyor.

Uykuyu düzenler: Sinir hücrelerini sakinleştirdiği uzmanlar tarafından söylenen alabaş, özellikle doktorlardan tarafından kronik uykusuzluk çekenlere öneriliyor. Uzmanlar, "beyaz alabaş uykudan yarım saat önce çiğ tüketilmesi uykuya geçişi kolaylaştırıyor."

Kemik ve kas sağlığını güçlendirir: Kalsiyum içeriğiyle kemik erimesi ve romatizma gibi hastalıkların önüne geçer. Süt kadar kalsiyum açısından zengindir.

Cilt sağlığını korur: Bağışıklığı güçlendirerek toksinleri atan alabaş, cildin yağ dengesini düzenlediği ve akne-sivilce oluşumunu engellediği uzmanlar tarafından belirtildi.

ALABAŞ NASIL TÜKETİLİR?

Alabaş, çiğ ya da pişmiş olarak tüketilebilir. Salatalarda, çorbalarda veya garnitür olarak kullanılabilir. Ayrıca kaynatılarak suyu içilebilir ya da rendelenerek yoğurtla karıştırılıp tüketilebilir. Çiğ tüketimde, özellikle uyku problemi için beyaz alabaş tercih ediliyor.

ALABAŞIN YAN ETKİLERİ VAR MI?

Her ne kadar alabaş bir şifa kaynağı olsa da, aşırı tüketimi bazı riskler taşıyabilir. Vücuttaki iyot seviyesini hızlıca tüketebilen alabaş, tiroid gibi hormonal sorunlara yol açabilir. Bu nedenle uzmanlar, haftada en fazla iki kez tüketilmesini öneriyor. Alabaş tüketmeden önce bir diyetisyene ya da doktora danışarak günlük tüketim miktarı belirlenmelidir.

Not: Sağlıkla ilgili herhangi bir beslenme değişikliği yapmadan önce doktorunuza danışmanız önemlidir.

AFİYET OLSUN!