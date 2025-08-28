YEMEK

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Keşfet

Mucize besin Alabaş: Kanserden koruyan, faydaları saymakla bitmeyen şifa deposu! Alabaş nedir?

Alabaş, sağlıklı beslenme dünyasında hızla yükselen bir yıldız gibi. Cennet topuzu olarak da bilinen bu sebze, C vitamini ve lif zengini içeriğiyle diyetisyenlerin favorisi oldu. Kanserden korumadan cilt sağlığına, uykusuzluktan kemik güçlendirmeye kadar sayısız fayda sunan alabaş, sofralarınıza sağlık katıyor. Peki, alabaşın mucizevi faydaları neler? Nasıl tüketilmeli ve yan etkileri var mı? İşte alabaş sebzesi hakkında bilmeniz gereken her şey…

Mucize besin Alabaş: Kanserden koruyan, faydaları saymakla bitmeyen şifa deposu! Alabaş nedir?
Sedef Karatay

Alabaş, son yıllarda sağlıklı beslenme dünyasında adından sıkça söz ettiren bir süper besin. “Cennet topuzu” olarak da bilinen bu sebze, lahana ailesinin bir üyesi olup turpa benzeyen görünümüyle dikkat çekiyor.

Mucize besin Alabaş: Kanserden koruyan, faydaları saymakla bitmeyen şifa deposu! Alabaş nedir? 1

ALABAŞ SEBZESİ NEDİR?

Lahana ailesine ait olan alabaş, ilkbahardan itibaren tezgahlarda yerini alıyor. Yeşil ve pembe renkleriyle dikkat çeken bu sebze, lahana ve kereviz gibi tüketiliyor. Vücudun günlük lif ihtiyacının %52’sini karşılayan alabaş, A, C, B vitaminleri ile kalsiyum, potasyum, fosfor ve demir açısından oldukça zengin. Yıl boyunca yetişebilen bu besin, yurt dışında uzun süredir popülerken, ülkemizde yeni yeni tanınıyor.

ALABAŞIN FAYDALARI NELERDİR?

Alabaş, sağlığa olan katkılarıyla adeta bir şifa kaynağı. İşte bu mucize besinin başlıca faydaları:

Kanseri önlemeye faydalı: C vitamini ve güçlü antioksidanlar içeren alabaş, mutasyona uğrayan hücreleri koruyarak kanser riskini azaltır. Özellikle akciğer ve bağırsak kanserine karşı etkili olduğu araştırmalarla incelenmiştir.

Göz sağlığını destekler: A vitamini açısından zengin olan alabaş, katarakt gibi göz rahatsızlıklarını önlemeye yardımcı olur.

Tansiyonu dengeler: Yüksek potasyum içeriği sayesinde vücuttaki potasyum seviyesini dengeleyerek yüksek tansiyon, hormon bozuklukları ve felç riskini azaltır.

Solunum yollarını rahatlatır: Kuru öksürük ve mevsim geçişlerinde yaşanan göğüs ağrısına karşı alabaşın kaynatılıp suyu içildiğinde rahatlama sağlar.

Mucize besin Alabaş: Kanserden koruyan, faydaları saymakla bitmeyen şifa deposu! Alabaş nedir? 2

Kilo vermeye yardımcı olur: Lif açısından zengin olan alabaş, metabolizmayı hızlandırır ve kilo aldırmadan demir seviyesini yükseltir. Kansızlık gibi sorunların önüne geçer.

Zeka gelişimini destekler: Selenyum minerali sayesinde beyin sağlığını korur. Uzmanlar, gelişim çağındaki çocuklar ve hamileler için alabaş tüketimini öneriyor. Ayrıca anne sütünü artırıcı etkisi bulunuyor.

Uykuyu düzenler: Sinir hücrelerini sakinleştirdiği uzmanlar tarafından söylenen alabaş, özellikle doktorlardan tarafından kronik uykusuzluk çekenlere öneriliyor. Uzmanlar, "beyaz alabaş uykudan yarım saat önce çiğ tüketilmesi uykuya geçişi kolaylaştırıyor."

Kemik ve kas sağlığını güçlendirir: Kalsiyum içeriğiyle kemik erimesi ve romatizma gibi hastalıkların önüne geçer. Süt kadar kalsiyum açısından zengindir.

Cilt sağlığını korur: Bağışıklığı güçlendirerek toksinleri atan alabaş, cildin yağ dengesini düzenlediği ve akne-sivilce oluşumunu engellediği uzmanlar tarafından belirtildi.

Mucize besin Alabaş: Kanserden koruyan, faydaları saymakla bitmeyen şifa deposu! Alabaş nedir? 3

ALABAŞ NASIL TÜKETİLİR?

Alabaş, çiğ ya da pişmiş olarak tüketilebilir. Salatalarda, çorbalarda veya garnitür olarak kullanılabilir. Ayrıca kaynatılarak suyu içilebilir ya da rendelenerek yoğurtla karıştırılıp tüketilebilir. Çiğ tüketimde, özellikle uyku problemi için beyaz alabaş tercih ediliyor.

Mucize besin Alabaş: Kanserden koruyan, faydaları saymakla bitmeyen şifa deposu! Alabaş nedir? 4

ALABAŞIN YAN ETKİLERİ VAR MI?

Her ne kadar alabaş bir şifa kaynağı olsa da, aşırı tüketimi bazı riskler taşıyabilir. Vücuttaki iyot seviyesini hızlıca tüketebilen alabaş, tiroid gibi hormonal sorunlara yol açabilir. Bu nedenle uzmanlar, haftada en fazla iki kez tüketilmesini öneriyor. Alabaş tüketmeden önce bir diyetisyene ya da doktora danışarak günlük tüketim miktarı belirlenmelidir.

Not: Sağlıkla ilgili herhangi bir beslenme değişikliği yapmadan önce doktorunuza danışmanız önemlidir.

AFİYET OLSUN!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
MasterChef 'Dünyadan meyveli yemek' tarifleri...MasterChef 'Dünyadan meyveli yemek' tarifleri...
Kış aylarının vazgeçilmezi: Fiyatı altınla yarışıyordu, düşüşe geçti!Kış aylarının vazgeçilmezi: Fiyatı altınla yarışıyordu, düşüşe geçti!

Anahtar Kelimeler:
lahana kanser sebze çorbası tarifi sebze yemeği
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç öldürüldü! Sebebi belli oldu

Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç öldürüldü! Sebebi belli oldu

Bir dönem sona erdi! Önce dükkanlar boşaldı sonra AVM kapandı

Bir dönem sona erdi! Önce dükkanlar boşaldı sonra AVM kapandı

Kerem'in golüyle giden tur sonrası Ali Koç'u topa tuttu: "Şımarıklık yüzünden..."

Kerem'in golüyle giden tur sonrası Ali Koç'u topa tuttu: "Şımarıklık yüzünden..."

Melek Mosso’dan taciz itirafı: "Mide bulandırıcı" diyerek anlattı

Melek Mosso’dan taciz itirafı: "Mide bulandırıcı" diyerek anlattı

Cansız bedeni iş yerindeki kuyudan çıktı

Cansız bedeni iş yerindeki kuyudan çıktı

Kerem Aktürkoğlu'ndan maç sonu olay yaratan hamle! Hocasından jet hızında açıklama

Kerem Aktürkoğlu'ndan maç sonu olay yaratan hamle! Hocasından jet hızında açıklama

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.