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Mucize Doktor 15. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Doktor Ela sosyal medyayı salladı! Ali Vefa, Ela ile Ferman arasında kalıyor!

DİZİ HABERLERİ  | 13.12.2019 02:00 | Son Güncelleme

Fox'un reyting rekorları kıran dizisi Mucize Doktor'un 15. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Mucize Doktor 14. son bölüm final sahnesine, Yasemin Özilhan'ın canlandırdığı Doktorlar'ın unutulmaz karakteri Doktor Ela damga vurdu. Doktor Ela'nın yıllar sonra ortaya çıkması sosyal medyada gündem oldu. Yeni bölüm fragmanında ise, hastaneye konuk doktor olarak gelen Ela ile Ferman arasında gerilim yaşanıyor. Ali Vefa ise Ferman ve Ela arasında kalıyor. İşte Mucize Doktor yeni bölüm fragmanı.

Başrollerinde Taner Ölmez, Onur Tuna, Reha Özcan, Sinem Ünsal ve Hazal Türesan'ın yer aldığı Mucize Doktor dizisi 12 Aralık Perşembe akşamı 14. son bölümüyle ekrana geldi. Savant otizm sendromlu Doktor Ali Vefa'nın hikayesinin anlatıldığı Mucize Doktor'un son bölüm finalinde ise Yasemin Özilhan'ın canlandırdığı Doktor Ela, önemli bir ameliyata katılmak için hastaneye geldi.
Mucize Doktor_14 (4)
Mucize Doktor'un 15. yeni bölüm fragmanı da Fox TV tarafından yayınlandı. Mucize Doktor yeni bölümde, kalbi dışında doğan bir hastayı tedavi etmek için hastaneye gelen Doktor Ela ile Ferman arasında gergin anlar yaşanıyor. Doktor Ela'nın sözleri karşısında Ferman'ın 'Meydan okumaları severim' demesi dikkat çekiyor. Ali Vefa'nın ise "Bugün ikiniz de benim hocamsınız. Hanginizi sözünü dinleyeceğim?" sorusuna Ferman'dan "Bugüne kadar hocan kimse onun" yanıtı geliyor.

DOKTOR-ELA

DOKTOR ELA SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Doktorlar dizisinde canlandırdığı Ela rolüyle tanınan Yasemin Özilhan, yıllar sonra dizi setlerine geri döndü. 2011 yılında İzzet Özilhan ile evlendikten sonra oyunculuğu bırakan Yasemin Özilhan, Mucize Doktor'da konuk oyuncu olmasıyla sosyal medyada gündem oldu. Mucize Doktor son bölüm finalinde Doktor Ela'nın kalp cerrahı olarak hastaneye gelmesiyle Twitter'da Ela paylaşımları üst üste geldi. Mucize Doktor ve Doktor Ela, sosyal medyada akşamın en fazla konuşulan konuları arasında yer aldı. İşte Twitter'da Doktor Ela ile ilgil yapılan paylaşımlardan bazıları:

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MUCİZE DOKTOR SON BÖLÜM KONUSU

Ferman’ın sırrını öğrenen ve onunla hiç kimseyle yakınlaşmadığı kadar yakınlaşan Ali yeni abisini bulduğunu sanır. Ama Ferman ondan bütün öğrendiklerini kendine saklamasını ister. Gerçeği söylememek Ali için zaten zorlu bir görevdir; bir de üstüne Nazlı ve Adil onu Ferman’la aralarında geçenler hakkında sorguya çekince iş iyice içinden çıkılmaz hale gelir. Diğer tarafta, vakasını garip bir şekilde kişiselleştiren Demir, kendini tekrar Tanju’nun radarında bulur. Nazlı, Ferman ve Beliz arasında geçenler yüzünden kendini suçlar. Ferman sonunda bütün hikayesini Beliz’le Ali’ye ayrı ayrı anlatır. Ali daha önce hiç tatmadığı acı bir duyguyla tanışır. Ve bu geç gelen dürüstlüğün Beliz-Ferman ilişkisini kurtarıp kurtarmayacağı belirsiz kalır.


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Okuyucu Yorumları 12 yorum
Kadını tanıyamadım yüzü gözü esnetikten sağa sola çekiştirmekten tanınmaz hale gelmiş eski hali çok hoş çok nayifti şimdi ise korkunç olmuş
Yalnız estetik yapılmış sanırım suratı son zamanlardaki medya hatunlarından farklı değil noldu elaa senin yüzün gözün ayrı bi güzeldi naptın sen kendine Emina Sandala çok benzemişin ::(((( oynama suratınla
bodox yaptira yaptira maymuna dönmüş. eski hala daha doğal güzeldi bune ya. ne olmuş. evrim geçirmiş
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