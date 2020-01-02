Mucize Doktor 17. yeni bölüm fragmanı! Nazlı, Ali Vefa'ya olan aşkını itiraf ediyor! Mucize Doktor yeni bölüm ne zaman?

Başrollerinde Taner Ölmez, Onur Tuna, Reha Özcan, Sinem Ünsal ve Hazal Türesan'ın yer aldığı Mucize Doktor dizisi, 2 Ocak Perşembe akşamı ekranda olmayacak. Fox TV'nin reyting rekorları kıran dizisi Mucize Doktor bir haftalık aranın ardından, 17. yeni bölümüyle 9 Ocak Perşembe akşamı yayınlanacak.

Mucize Doktor'un 17. yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. Mucize Doktor yeni bölümde, bir süredir Ali'ye olan duygularını anlamaya başlayan Nazlı artık aşkını saklayamıyor. Açelya'ya içini döken Doktor Nazlı, gözyaşlarını tutamıyor. Nazlı'nın "Ben Ali'den hoşlanıyorum. Ben ne yapacağım?" itirafı dikkat çekiyor.

MUCİZE DOKTOR SON BÖLÜM ÖZETİ

Balo gecesi Ali’yle dans ettikten sonra Nazlı, sonunda, ona karşı hisleriyle yüzleşmek zorunda kalır. Ama bu herkes için göründüğünden çok daha zor bir iştir. Ali, Nazlı’daki tavır değişimine bir anlam veremez ve bocalamaya başlar. Bir de üstüne Nazlı’ya beklenmedik bir talip çıkınca iş iyice içinden çıkılmaz hale gelir. Diğer tarafta Beliz, Ferman’dan bir an önce ayrılma ve hayatının o kısmını geride bırakma peşindedir. Ama ayrılık hiç de Beliz’in sandığı kadar pürüzsüz değildir. Vakalar süratle sonuçlarına tırmanır ve hastanedeki diğer çiftler de birbirleri ve hisleriyle yüzleşirken Nazlı bir seçim yapmak zorunda kalır. Ve başına ne geldiğini anlayamayan Ali, korkunç bir ihtimalle karşı karşıya gelir.

