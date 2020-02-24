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Mucize Doktor 24. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Doktor Ali Vefa vuruluyor mu?

DİZİ HABERLERİ  | 24.02.2020 23:18 | Son Güncelleme

Fox'un reyting rekortmeni dizisi Mucize Doktor'un 24. yeni bölümünden 2. fragman yayınlandı. Mucize Doktor yeni bölümde hastaneye yatan ve karaciğer nakli gereken bir çocuk için Ferman, Tanju ve Ali Vefa seferber oluyor. Organ nakli için ise 7 kişiyi öldürmek suçuyla hapishanede bulunan bir hükümlü donör oluyor. Ancak hastaneye getirilen şahıs kaçmaya teşebbüs edince ortalık karışıyor. Silahların patladığı fragmanda vurulanın Ali Vefa olduğu ise izleyenleri meraklandırdı.

Başrollerinde Taner Ölmez, Onur Tuna, Reha Özcan, Sinem Ünsal ve Hazal Türesan'ın yer aldığı Mucize Doktor'un 27 Şubat Perşembe yayınlanacak olan 24. yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı. The Good Doctor uyarlaması olan Mucize Doktor'un yeni bölümünde, hastaneye getirilen bir mahkum, güvenlik güçlerinin elinden kaçmaya teşebbüs ediyor. Silahı ele geçiren mahkum bir kişiyi rehin alıyor. Silahlar patlarken Ferman'ın ise dehşet içinde 'Ali' diye bağırması dikkatleri çekiyor. Peki Mucize Doktor'da kim vuruldu? Bu sorunun yanıtı yeni bölümde ortaya çıkacak.

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MUCİZE DOKTOR SON BÖLÜM ÖZETİ

Beliz’in Ferman’a sürpriz bir doğum günü hazırladığı haberi bütün hastaneyi tatlı bir kaosa boğar.

Mucize Doktor_23 (4)

Bir ilişkiyi nasıl yürüteceklerini bir türlü çözemeyen Nazlı ve Ali, kemoterapide tanışmış, birbirlerine deli gibi aşık iki liseli gencin bakımını üstlenir ve onların aşkında kendilerine dair bir şeyler bulurlar.

Mucize Doktor_23 (2)

Diğer tarafta ameliyatında anestezi kullanılmasına izin vermeyen bir hasta Tanju ve Demir’e akla karayı seçtirir. Ve Kıvılcım’ın planı sonunda ilk meyvelerini verir.

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