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Mucize Doktor 31. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Ali Vefa, Adil Hoca'yı kurtarabilecek mi? Mucize Doktor 30. son bölümde neler oldu?

DİZİ HABERLERİ  | 25.09.2020 01:08 | Son Güncelleme

Mucize Doktor dizisi 30. son bölümüyle ekrana geldi. Taner Ölmez'in Doktor Ali Vefa rolünü canlandırdığı Mucize Doktor'a yeni bölümde, Adil Hoca'nın kızı Ferda rolüyle ünlü oyuncu Seda Bakan katıldı. Mucize Doktor'un 31. yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. Yeni bölümde Ferda babasının ameliyatını onaylamıyor. Ali Vefa ise Ferda'yı ikna ederek Adil Hoca'yı kurtarmaya çalışıyor. Peki Mucize Doktor'da Başhekim Adil'e ne olacak? İşte Mucize Doktor 31. yeni bölüm fragmanı.

Başrollerinde Taner Ölmez, Onur Tuna, Reha Özcan, Sinem Ünsal ve Hazal Türesan'ın yer aldığı Mucize Doktor dizisinin 24 Eylül Perşembe akşamı 30. bölümüyle seyirci karşısına çıktı. Mucize Doktor'da Adil Hoca aniden rahatsızlanınca kontrole alındı ve beyninde tümör tespit edildi. Ancak Adil Hoca tedaviyi reddetti. Kendinden geçen Adil Hoca'yı tedavi edebilmek için ise yıllardır görüşmediği kızı Ferda'dan izin alınmak istendi. Diziye yeni katılan Seda Bakan'ın canlandırdığı Ferda ise babasının ameliyat olacağı sırada izni reddetti.

Mucize Doktor 31. yeni bölüm fragmanında ise Ali Vefa, Ferda'yı ameliyat izni için ikna etmeye çalışıyor. Ali Vefa'nın "Affet babanı yoksa çok pişman olursun" sözlerine ise Ferda "Ona karşı hiç bir şey hissetmiyorum. O benim babam değil ama belli ki senin baban" şeklinde yanıt veriyor.

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MUCİZE DOKTOR SON BÖLÜM ÖZETİ

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Nazlı sayesinde kötü günleri atlatmaya çalışan Ali, bu kez daha ağır bir darbeyle sarsılır. Babası gibi sevdiği Adil Hoca, ansızın hastanede düşüp bayılır. Yapılan tetkikte durumun vahameti bütün çıplaklığıyla ortaya çıkar; Adil çok ağır hastadır. Adil’i seven herkes çaresiz kalırken Ali bir çözüm bulmak için kendini paralar. Sonunda anlar ki; tek kurtuluş, yıllar önce öldüğünü sandığımız birinin elindedir.

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