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Mucize Doktor 38. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Doktor Ali Vefa: Ben hasta değilim, otizmliyim! Mucize Doktor son bölümde neler oldu?

13.11.2020 02:07 | Son Güncelleme:
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Mucize Doktor dizisi 37. son bölümüyle 12 Kasım Perşembe akşamı ekrana geldi. Taner Ölmez'in canlandırdığı Doktor Ali Vefa rolünü canlandırdığı Mucize Doktor'un 38. yeni bölümünden de ilk fragman yayınlandı. Mucize Doktor yeni bölümde, Ali Vefa ile Nazlı'nın ilişkisinde yeni gelişmeler yaşanıyor. Birlikte çıkılan bir yemekte Ali Vefa büyük bir şok yaşıyor ve dışarı fırlıyor. Ali Vefa'nın "Ben hasta değilim. Otizmliyim ve bu hiç geçmeyecek" sözleri dikkat çekiyor.

Başrolünü Taner Ölmez’in üstlendiği, kadrosunda Onur Tuna, Sinem Ünsal, Seda Bakan, Hazal Türesan, Murat Aygen, Fırat Altunmeşe, Hakan Kurtaş, Hayal Köseoğlu, Bihter Dinçel, Korhan Herduran, Merve Bulut ve Reha Özcan'ın yer aldığı Mucize Doktor dizisi, 12 Kasım Perşembe akşamı 37. bölümüyle seyirci karşısına çıktı. Mucize Doktor'un 19 Kasım Perşembe ekrana gelecek olan 38. yeni bölümünden ilk fragman da Fox TV tarafından yayınlandı.

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MUCİZE DOKTOR SON BÖLÜM ÖZETİ

Temize çıkacağını öğrenen Ali yeni bir başlangıç yapmaya hazırdır. Ama İsmet’in gitmediğini öğrenince bütün hevesi kursağında kalır.

Mucize Doktor_37 (5)

Bir de üstüne İsmet’in neler çevirdiğini anlayan Demir, Açelya ve Güneş, Ali’yi bu işe bir son vermesi için sıkıştırmaya başlarlar.
Mucize Doktor_37 (4)

Diğer taraftan bir hasta ailesinin şüpheli tavırları Ferman’ı ekstrem önlemler almaya iter ve Ferda, Ali’nin yardımıyla Adil’i ameliyatlara döndürmeye uğraşır.

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Vakalar süratle finallerine tırmanır ve sırlar birbiri ardına ortaya çıkarken herkes aslında tek bir sorunun cevabını aramaktadır.

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İnsan özünde iyi midir, kötü mü? Yoksa hepimizin içinde ikisinden de biraz var mıdır?

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