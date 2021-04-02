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Mucize Doktor 56. son bölümde flaş ayrılık! Mucize Doktor'un Demir'i Fırat Altunmeşe diziden neden ayrıldı?

02.04.2021 03:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fox TV'nin sevilen dizisi Mucize Doktor'un 56. son bölümünde flaş bir ayrılık yaşandı. Taner Ölmez'in canlandırdığı Doktor Ali Vefa rolünü canlandırdığı Mucize Doktor'da Demir, veda mektubu yazarak ortadan kayboldu. Dizide Doktor Demir rolünü canlandıran Fırat Altunmeşe, son bölümle birlikte Mucize Doktor'a veda etti. Mucize Doktor'un resmi sosyal medya hesabından da Fırat Altunmeşe'ye veda paylaşımı yapıldı.

Mucize Doktor 56. son bölümde flaş ayrılık! Mucize Doktor'un Demir'i Fırat Altunmeşe diziden neden ayrıldı?

Mucize Doktor dizisinin 1 Nisan Perşembe ekrana gelen son bölümünde sürpriz bir veda yaşandı. Kadrosunda Taner Ölmez, Onur Tuna, Sinem Ünsal, Ezgi Asaroğlu, Hazal Türesan gibi isimlerin yer aldığı Mucize Doktor'un son bölümünde Demir, Açi'ye veda mektubu yazarak ortadan kayboldu.

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FIRAT ALTUNMEŞE İÇİN VEDA PAYLAŞIMI

Demir karakterine hayat veren oyuncu Fırat Altunmeşe'nin ayrılması ile ilgili dizinin sosyal medya hesaplarından açıklama geldi.

Mucize Doktor'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Hoşça kal Fırat Altunmeşe..." notu düşüldü.

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Altunmeşe'nin, artan koronavirüs vakaları nedeniyle ayrılmak istediği öne sürülmüştü.

MUCİZE DOKTOR'A SERKAN KESKİN KATILDI!

Mucize Doktor dizisinin 57. yeni bölüm fragmanı da yayınlandı.

Fırat Altunmeşe'nin vedası sonrası Mucize Doktor kadrosuna usta oyuncu Serkan Keskin katıldı. Serkan Keskin dizide hastanenin yeni cerrahı Muhsin Korunmaz karakterini canlandıracak.

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Muhsin çok büyük çelişkileri olan, kültürlü, takıntılı ama kapalı bir kutu gibi gizemli karakteriyle hastanenin ortasına ve Ali Vefa’nın (Taner Ölmez) hayatına bomba gibi düşecek.
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Muhsin karakterini canlandıracak sevilen oyuncu Serkan Keskin, dizinin 57. bölümünden itibaren FOX ekranlarında olacak.

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Mucize Doktor dizisi Fırat Altunmeşe Serkan Keskin
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