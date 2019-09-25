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Mucize Doktor'da Ali Vefa'yı yıkan olay! Mucize Doktor 3. yeni bölüm fragmanı izle!

DİZİ HABERLERİ  | 25.09.2019 02:48 | Son Güncelleme

Mucize Doktor 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Taner Ölmez'in canlandırdığı, savant otizm sendromlu Doktor Ali'nin hikayesini anlatan Mucize Doktor dizisinin 3. bölümünde çarpıcı gelişmeler yaşanacak. İlk iki bölümüyle reytinglerde zirvede yer alan Mucize Doktor'un yeni bölümünde, Doktor Ali yeni hayatına uyum sağlamaya çalışırken, bir hastasını kaybedince her şeyi sorgulamaya başlıyor. Doktor Ferman'ın ise özel hayatındaki sırlar ortaya çıkıyor. İşte Mucize Doktor yeni bölüm fragmanı.

Mucize Doktor 3. bölümüyle 26 Eylül Perşembe akşamı izleyicilerle Fox TV ekranında buluşmaya hazırlanıyor. Taner Ölmez’in başrolünde bulunduğu dizinin ilk iki bölümü büyük beğeni toplamış ve sosyal medyada da adeta olay yaratmıştı.

Taner Ölmez’in müthiş başarısının yanı sıra; Onur Tuna, Hazal Türesan, Sinem Güneş, Reha Özcan, Murat Aygen ve Özge Özder’in başarılı performansı ile dizi reytinglerde de müthiş sıçrayış ile rakipleri ile arasını açmıştı. Mucize Doktor’un 26 Eylül Perşembe akşamı yayınlanacak olan 3. bölümü de heyecanla bekleniyor. Bu bölümde dikkat çeken gelişmeler olacak.

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MUCİZE DOKTOR YENİ BÖLÜM ÖZETİ
Yeni hayatına uyum sağlamaya çalışan Ali acı bir ders alır ve ihanete uğradığını hisseder. Genç bir çiftin doğmamış çocukları hakkında verecekleri karar hastanede hukuki bir savaş başlatır ve kurulu ikiye böler. Zaman süratle daralırken Ferman’la Beliz aşılmaz bir uçurumun eşiğine gelirler.

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Genç oyuncu Taner Ölmez'in başrolde yer aldığı Mucize Doktor'un kadrosunda; Onur Tuna, Murat Aygen, Sinem Ünsal, Özge Özder, Hazal Türesan, Bihter Dinçel, Fırat Altunmeşe, Hayal Köseoğlu, Korhan Herduran ve Reha Özcan gibi isimler de rol alıyor. Mucize Doktor dizisi dünyaca ünlü The Good Doctor dizisinden uyarlandı. Dizinin danışmanlığını ise Tohum Otizm Vakfı yaptı.

REKOR ÜSTÜNE REKOR KIRDI!
FOX’un yeni dizisi “Mucize Doktor” geçtiğimiz hafta izleyicinin büyük beğenisini kazanarak, bu sezonun en iyi açılışını yapmıştı.

Yayınlanan 2. bölümle ABC1 hedef kitlede 14,84 reyting ve 35,49 share, AB hedef kitlede 13,61 reyting ve 35,88 share, TOTAL hedef kitlede 12,36 reyting ve 31,46 share alarak yine en çok izlenen dizi oldu, rekor kırmaya devam etti.

Twitter’da yayın gününde en çok konuşulanlar listesinde 1. sıradaki yerini koruyan “Mucize Doktor”un 3. bölümü için şimdiden nefesler tutuldu.

MUCİZE DOKTOR GENEL KONUSU
Savant sendromlu deha Ali Vefa’nın en büyük hayali doktor olmaktır. Engeline ve karşılaştığı bütün önyargılara rağmen tıp fakültesini bitirmiş, stajını tamamlamış ve geriye sadece ihtisas yapmak kalmıştır. Yaşadığı taşra şehrinden ayrılır ve manevi babası Adil Erinç’in Başhekimi olduğu İstanbul Berhayat Hastanesi’nde Cerrahi Bölüm Asistanı olarak işe başlamak üzere yola çıkar.

Ama havaalanında meydana gelen bir kaza Ali’yi hayatının en önemli toplantısına geç bırakır.

Aynı sıralarda hastane yönetim kurulu toplanmış, Ali’nin işe alınıp alınmayacağını tartışmaktadır. Adil hariç kimse otizmli birinin doktor olabileceğine inanmaz. Ve Ali, saatlerce geç kalarak, korka korka, kendisine acımayla, inançsızlıkla bakan yönetim kurulunun karşısına çıkar. Önyargılar kırılabilir mi? Hayaller gerçek olabilir mi?


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