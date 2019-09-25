Mucize Doktor'da Ali Vefa'yı yıkan olay! Mucize Doktor 3. yeni bölüm fragmanı izle!

Mucize Doktor 3. bölümüyle 26 Eylül Perşembe akşamı izleyicilerle Fox TV ekranında buluşmaya hazırlanıyor. Taner Ölmez’in başrolünde bulunduğu dizinin ilk iki bölümü büyük beğeni toplamış ve sosyal medyada da adeta olay yaratmıştı.

Taner Ölmez’in müthiş başarısının yanı sıra; Onur Tuna, Hazal Türesan, Sinem Güneş, Reha Özcan, Murat Aygen ve Özge Özder’in başarılı performansı ile dizi reytinglerde de müthiş sıçrayış ile rakipleri ile arasını açmıştı. Mucize Doktor’un 26 Eylül Perşembe akşamı yayınlanacak olan 3. bölümü de heyecanla bekleniyor. Bu bölümde dikkat çeken gelişmeler olacak.

MUCİZE DOKTOR YENİ BÖLÜM ÖZETİ

Yeni hayatına uyum sağlamaya çalışan Ali acı bir ders alır ve ihanete uğradığını hisseder. Genç bir çiftin doğmamış çocukları hakkında verecekleri karar hastanede hukuki bir savaş başlatır ve kurulu ikiye böler. Zaman süratle daralırken Ferman’la Beliz aşılmaz bir uçurumun eşiğine gelirler.

Genç oyuncu Taner Ölmez'in başrolde yer aldığı Mucize Doktor'un kadrosunda; Onur Tuna, Murat Aygen, Sinem Ünsal, Özge Özder, Hazal Türesan, Bihter Dinçel, Fırat Altunmeşe, Hayal Köseoğlu, Korhan Herduran ve Reha Özcan gibi isimler de rol alıyor. Mucize Doktor dizisi dünyaca ünlü The Good Doctor dizisinden uyarlandı. Dizinin danışmanlığını ise Tohum Otizm Vakfı yaptı.