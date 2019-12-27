Mucize Doktor'da Nazlı, Ali Vefa'ya aşkını mı itiraf edecek? Mucize Doktor 16. son bölüm final sahnesi izle

Başrollerinde Taner Ölmez, Onur Tuna, Reha Özcan, Sinem Ünsal ve Hazal Türesan'ın yer aldığı Mucize Doktor dizisi 26 Aralık Perşembe akşamı 16. son bölümüyle ekrana geldi. The Good Doctor uyarlaması olan Mucize Doktor'un son bölüm finalinde Ali Vefa ile Nazlı'nın romantik anları dikkat çekti.

Mucize Doktor'da hastaneye yatan ve kanser hastası olan bir arkadaşının son isteği Nazlı'yı şoke etti. Arkadaşı kendisinin ölümünden sonra Nazlı ile kocasının evlenmesini istedi. Arkadaşının son ısrarını kıramayan Nazlı, zorla da olsa arkadaşının eşiyle dışarı çıktı. Ancak Nazlı ile Ali'ye olan duygularını saklayamadı. Nazlı'nın başkasıyla görüşmesinden rahatsız olan Ali Vefa, aşk acısı çekmeye başladı. Finalde ise Ali'nin karşısına çıkan Nazlı'nın "Yemeğe gittim ama geri geldim. Çünkü ben kendime bir soru sordum. Ali ben..." sözleri dikkat çekti. Mucize Doktor'da Nazlı'nın Ali'ye aşk itirafı mı yapacak? Bu sorunun yanıtı Mucize Doktor'un 17. yeni bölümünde belli olacak.

MUCİZE DOKTOR YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Mucize Doktor dizisi yılbaşı nedeniyle ekranlara ara verecek. Mucize Doktor'un yeni bölümü 2 Ocak Perşembe akşamı ekrana gelmeyecek. Dizinin yeni bölüm fragmanı da Fox TV tarafından henüz yayınlanmadı.