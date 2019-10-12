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Mucize Doktor'da o sahne geceye damga vurdu! Ekran başındakiler gözyaşlarını tutamadı

DİZİ HABERLERİ  | 12.10.2019 09:14 | Son Güncelleme

The Good Doctor dizisinin uyarlaması olarak FOX Tv ekranlarında yayınlanan Mucize Doktor dizisi dün akşam yayınlanan 5. bölümüyle yine izleyiciyi ekrana kitledi. Mucize Doktor'un Alisi'nin yıllar önce ölen kardeşine benzerliğiyle dikkat çeken bir çocuğa kitap okurken duygularına hakim olamaması herkesi gözyaşlarına boğdu.

Savant otizm sendromlu Doktor Ali Vefa'nın hikayesinin anlatıldığı Mucize Doktor dizisinin dün akşam yayınlanan bölümünde Ali, yıllar önce ölen kardeşine benzeyen bir çocuğun hayatını kurtardı.

Herkesin kanser sandığı çocuğun başka bir hastalığı olduğunu anlayan Ali, Ferman'dan tepki çekmesine rağmen, Nazlı ve Adil'in yardımıyla teşhisi koydu. Çocukken abisine çok istediği Şeker Portakalı kitabını alan Ali, abisinin son sayfasını okuyamadığı kitabı hastası olan bir çocuğa okudu.

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Seneler önce kitabı abisine hediye alan Ali, kitabı Şeker Portakal'ını okurken duygusal anlar yaşadı. Ali, odadan çıkacakken çocuğun ağlayarak "Hoşçakal abi" demesi ekran başındakilere duygusal anlar yaşattı.

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Diziyi izleyenler yaşadığı duyguları, Twitter hesabından paylaştı. Kullanıcılardan biri "Dokunmayın çok fenayım" derken biri de dizinin şiddet ve argo olmadan izleyicileri ekrana kilitleyebilmesine dikkat çekti.

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Mucize Doktor ağlattı

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