Mucize Doktor'da şok veda! Mucize Doktor'un Adil Hoca'sı Reha Özcan diziden ayrılacak mı?

Yapımcılığını MF Yapım'ın üstlendiği, başrollerini Taner Ölmez, Onur Tuna, Sinem Ünsal, Hazal Türesan, Fırat Altunmeşe, Hakan Kurtaş, Murat Aygen ve Reha Özcan'ın paylaştığı yapımda Adil Hoca karakterine hayat veren Reha Özcan diziden ayrılmaya hazırlanıyor.

Adil Hoca'ya hayat veren usta isim Şubat ayının ilk haftasında da sette olacak ancak ardından ekibe veda edecek.

REHA ÖZCAN KİMDİR?

Reha Özcan, 5 Temmuz 1965 tarihinde Bingöl’de doğmuştur. Aslen Boyabat'lıdır. Tam adı Ragıp Reha Özcan'dır. Kardeşi Serhat Özcan’da kendisi gibi oyuncudur. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nden 1987 yılında mezun oldu. Aynı yıl Trabzon Devlet Tiyatrosu'na başladı. 1990-1991 sezonunda İstanbul Devlet Tiyatrosu'na atandı.

1992-1993 sezonunda Antalya'ya yerleşti ve Antalya Devlet Tiyatrosu'nda görev aldı. Aynı zamanda Akdeniz Üniversitesi'nin Tiyatro kulübünde ve Antalya Büyükşehir Belediye Tiyatrosu'nda yönetmen olarak görev yapan Reha Özcan, 2010 – 2011 sezonunda İstanbul Devlet Tiyatrosu'na tayin oldu. Ekim 2016’da Devlet Tiyatrolarından emekli oldu.