Mucize Doktor'dan rekor üstüne rekor

Yapımını MF Yapım, yapımcılığını Asena Bülbüloğlu’nun üstlendiği, yönetmen koltuğunda Yusuf Pirhasan’ın oturduğu ve senaryosunu Pınar Bulut ile Onur Koralp’in uyarladığı, FOX’un yeni dizisi “Mucize Doktor” geçtiğimiz hafta izleyicinin büyük beğenisini kazanarak, bu sezonun en iyi açılışını yapmıştı.

Yayınlanan 2. bölümle ABC1 hedef kitlede 14,84 reyting ve 35,49 share, AB hedef kitlede 13,61 reyting ve 35,88 share, TOTAL hedef kitlede 12,36 reyting ve 31,46 share alarak yine en çok izlenen dizi oldu, rekor kırmaya devam etti.

Twitter’da yayın gününde en çok konuşulanlar listesinde 1. sıradaki yerini koruyan “Mucize Doktor”un 3. bölümü için şimdiden nefesler tutuldu.

