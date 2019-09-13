Mucize Doktor ilk bölümü ne kadar izlendi? İşte Mucize Doktor reyting sonuçları

Mucize Doktor daha ilk bölümüyle ABC1 hedef kitlede 8,53 reyting ve 24,00 share, AB hedef kitlede 8,35 reyting ve 24,37 share, TOTAL hedef kitlede ise 7,69 reyting ve 22,19 share alarak Perşembe gününün en çok izlenen dizisi oldu.

Dizi aynı zamanda Twitter’da en çok konuşulanlar listesine girerek uzun soluklu olacağının sinyallerini verdi.

Taşrada bir şehirde doğan ve babası tarafından evlatlıktan reddedildikten sonra yetimhanelerde büyüyen savant sendromlu deha Ali’nin, tıp fakültesini birincilikle bitirmesinin ardından, asistan cerrah olarak işe başladığı özel bir hastanede yaşadıklarını konu alan “Mucize Doktor”un kadrosunda Taner Ölmez, Onur Tuna, Sinem Ünsal, Hazal Türesan, Özge Özder, Murat Aygen, Fırat Altunmeşe, Hayal Köseoğlu, Bihter Dinçel, Korhan Herduran ve Reha Özcan gibi birbirinden başarılı oyuncular yer alıyor.

Mucize Doktor Perşembe 20.00'de FOX'ta!

