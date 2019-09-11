Mucize Doktor ne zaman yayınlanıyor? Mucize Doktor konusu nedir? İşte 1. bölüm fragmanı

Yapımını MF Yapım, yapımcılığını Faruk Bayhan’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Yusuf Pirhasan’ın oturduğu ve senaryosunu Pınar Bulut ile Onur Koralp’in uyarladığı, FOX’un yeni dizisi Mucize Doktor'un yayın tarihi açıklandı.

Mucize Doktor dizisi ilk bölümüyle 12 Eylül Perşembe akşamı 20.00'de Fox ekranlarında olacak.

MUCİZE DOKTOR 1. BÖLÜM ÖZETİ

Savant sendromlu deha Ali Vefa’nın en büyük hayali doktor olmaktır. Engeline ve karşılaştığı bütün önyargılara rağmen tıp fakültesini bitirmiş, stajını tamamlamış ve geriye sadece ihtisas yapmak kalmıştır. Yaşadığı taşra şehrinden ayrılır ve manevi babası Adil Erinç’in Başhekimi olduğu İstanbul Berhayat Hastanesi’nde Cerrahi Bölüm Asistanı olarak işe başlamak üzere yola çıkar.

Ama havaalanında meydana gelen bir kaza Ali’yi hayatının en önemli toplantısına geç bırakır.

Aynı sıralarda hastane yönetim kurulu toplanmış, Ali’nin işe alınıp alınmayacağını tartışmaktadır. Adil hariç kimse otizmli birinin doktor olabileceğine inanmaz. Ve Ali, saatlerce geç kalarak, korka korka, kendisine acımayla, inançsızlıkla bakan yönetim kurulunun karşısına çıkar. Önyargılar kırılabilir mi? Hayaller gerçek olabilir mi?