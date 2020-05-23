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  4. Mucize Doktor'un Açelya'sı Hayal Köseoğlu’ndan dans şov!

Mucize Doktor'un Açelya'sı Hayal Köseoğlu’ndan dans şov!

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2020 10:26 | Son Güncelleme

Mucize Doktor’da Açelya Hemşire’yi canlandıran Hayal Köseoğlu’ndan dans şov!

FOX TV ekranlarında yayınlanan Mucize Doktor dizisinin çekimleri koronavirüs önlemleri kapsamında durduruldu. Dizinin oyuncuların Hayal Köseoğlu ise sosyal medya hesabından sık sık paylaştığı dans videolarına bir yenisini daha ekledi.

Instagram hesabından yaptığı cesur paylaşımlarıyla adından söz ettiren Hayal Köseoğlu, oyunculuğun yanı sıra danslarıyla da adından söz ettiriyor. Dans eğitimi alan Köseoğlu, koronavirüs salgınından dolayı evinden çıkmadığı için bahçeye çıkıp dans etti. Oyuncu bu anları da Instagram hesabından takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.

Ekranların sevilen ismi bu videoları 'Şu şarkıyı keşfettiğimden beri evin her yerinde dur-ma-dan dans ediyorum! Sokağa çıkma yasağında @dualipa bir şarkı daha patlatsa keşke!' notuyla paylaştı...


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