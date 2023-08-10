Mucize Doktor'un yıldızı Taner Ölmez'in yeni projesi belli oldu! Barış Telli'ye hayat verecek

Ampute Futbol Milli Takımı'nın yıldızı Barış Telli'nin mücadeleyle dolu hayat hikâyesinin anlatıldığı "Hayatla Barış" filminin başrol oyuncusu belli oldu. Küçük yaşta yaşadığı talihsiz kazadan dolayı hayalleri yok olan, ama mücadele etmekten bir an bile vazgeçmeyen paralimpik sporcu Barış Telli’yi ünlü oyuncu Taner Ölmez canlandıracak.

Çekimler öncesi bir araya gelen Taner Ölmez ve Barış Telli, birbirlerine olan sevgilerini ve güvenlerini dile getirdiler. Proje henüz yokken hayatının film olması söz konusu olduğu zaman kendisini Taner Ölmez’in oynamasını çok istediğini dile getiren Barış Telli, kendi hayat hikayesindeki mücadele azmini, başarıya giden yoldaki ruhu, inancı, kaliteli oyunculuğu ve fiziki benzerliği ile seyirciye çok iyi yansıtacağına olan inancının tam olduğunu söyledi.

Taner Ölmez ise Telli’ye "Muhteşem bir sporcusun, bu umut dolu başarı hikâyesini hayata geçirecek olmak benim için de ayrıcalık” dedi.

ÖZEL DERS ALIYOR

Barış Telli’den kanedyenlerin kullanımı, topa vuruş teknikleri, topla tempo arttırma gibi konularda ders alan Taner Ölmez’in bu zor anlarda pes etmeksizin çalışmalara devam etmesi ve Barış’ın azmini oryantasyon aşamasında dahi yakalamış olması gözlerden kaçmadı.

Four Story Prodüksiyon’un üstlendiği, yönetmenliğini Ekin Pandır’ın yaptığı ve Koray Yeltekin’in kaleme aldığı "Hayatla Barış" filminin senaryo danışmanlığını ise Burak Göral yaptı.

"Hayatla Barış" projesinin çekimlerine 28 Ağustos’ta İstanbul’da başlanacak. Mekan seçimleri ve kostüm çalışmaları hızla devam eden filmin gerçeklik algısını pekiştirmek için bir bölümünün Barış Telli’nin memleketi Kırıkkele’de çekilmesi planlanıyor.

Altı haftada bitmesi planlanan ve uluslararası standartlarda CGI teknolojisi kullanılacak filmin, Şubat 2024’te seyirciyle buluşması hedefleniyor.

