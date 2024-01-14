Mucize filminin Mizgin'i Seda Tosun boşanma sonrası pozlarıyla dikkat çekti! "Boşanma yaradı"

Haziran 2022'de Taner Ataş ile evlenen oyuncu Seda Tosun boşanma kararı almıştı. Sosyal medyadan açıklamada bulunan Tosun; "Evliliğimi sonlandırıyorum. Maalesef anlaşamıyoruz. Zaten uzun süredir hamileliğim ve bebek derken sabretmek zorunda kaldım. Artık hatalarına katlanamıyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Mucize filminin Mizgin'i oyuncu Seda Tosun evlilik cüzdanını yırttığı anları paylaşarak boşandığını duyurmuştu.



O anları sosyal medyada gündem olan oyuncu paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor.

Sık sık reklam yaparak kazanç sağlayan Seda Tosun'un son hallerine hayranlarından "Boşanma yaradı", "Çok iyi görünüyorsun", "Yüzüne renk neşe geldi" yorumları geliyor.