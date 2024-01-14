MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Mucize filminin Mizgin'i Seda Tosun boşanma sonrası pozlarıyla dikkat çekti! "Boşanma yaradı"

Mucize filminin Mizgin'i Seda Tosun boşanma sonrası pozlarıyla dikkat çekti! "Boşanma yaradı"

14.01.2024 13:56 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

2015 yılında vizyona giren Mucize filmiyle adını geniş kitlelere duyuran Seda Tosun geçtiğimiz günlerde Taner Ataş'tan boşandı. Seda Tosun boşanma sonrası yaptığı paylaşımlarla beğeni topladı.

Mucize filminin Mizgin'i Seda Tosun boşanma sonrası pozlarıyla dikkat çekti! "Boşanma yaradı"

Haziran 2022'de Taner Ataş ile evlenen oyuncu Seda Tosun boşanma kararı almıştı. Sosyal medyadan açıklamada bulunan Tosun; "Evliliğimi sonlandırıyorum. Maalesef anlaşamıyoruz. Zaten uzun süredir hamileliğim ve bebek derken sabretmek zorunda kaldım. Artık hatalarına katlanamıyorum." ifadelerini kullanmıştı.

erer

Mucize filminin Mizgin'i oyuncu Seda Tosun evlilik cüzdanını yırttığı anları paylaşarak boşandığını duyurmuştu.

sere
O anları sosyal medyada gündem olan oyuncu paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor.

Sık sık reklam yaparak kazanç sağlayan Seda Tosun'un son hallerine hayranlarından "Boşanma yaradı", "Çok iyi görünüyorsun", "Yüzüne renk neşe geldi" yorumları geliyor.

Kocası yanında hep mutsuz gibi görünüyor Kocası yanında hep mutsuz gibi görünüyor

Mynet’te ilginizi çeken kategorileri özelleştirin ve kendiniz için kişiselleştirin…

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sosyal medyanın dilinde! "Saçmalamış resmen"Sosyal medyanın dilinde! "Saçmalamış resmen"
Kocası yanında hep mutsuz gibi görünüyorKocası yanında hep mutsuz gibi görünüyor
"Adada kalmamda fayda var" demişti! Acil Durum Konseyi'nde şaşırtan karar"Adada kalmamda fayda var" demişti! Acil Durum Konseyi'nde şaşırtan karar
Anahtar Kelimeler:
seda tosun Oyuncu ele
En Çok Okunan Haberler
Çocuk koğuşunda iğrenç olay! İdrar içirdiler, tecavüz ettiler...

Çocuk koğuşunda iğrenç olay! İdrar içirdiler, tecavüz ettiler...

Bolu'daki deprem sonrası Naci Görür uyardı: Kırılmadı, yeni depremler olabilir!

Bolu'daki deprem sonrası Naci Görür uyardı: Kırılmadı, yeni depremler olabilir!

Fulya Öztürk sınırın sıfır noktasına gitti! "Tim araziye çıktı" sözleri tepki çekince kızdı: Siz neyin peşindesiniz yahu?

Fulya Öztürk sınırın sıfır noktasına gitti! "Tim araziye çıktı" sözleri tepki çekince kızdı: Siz neyin peşindesiniz yahu?

Cinsel ilişki için verdiği parayı geri alınca ortalık karıştı

Cinsel ilişki için verdiği parayı geri alınca ortalık karıştı

Türkiye'yi kahkahaya boğmuştu! 'Zavadanak Bekir' siyasete atıldı

Türkiye'yi kahkahaya boğmuştu! 'Zavadanak Bekir' siyasete atıldı

Türkiye'nin kanını donduran seri katilin lakabı Sino! Mezarlıkta tüyler ürperten manzara

Türkiye'nin kanını donduran seri katilin lakabı Sino! Mezarlıkta tüyler ürperten manzara

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Eleştiri yağdı! 'Kocam iki katım yaşında'

Eleştiri yağdı! 'Kocam iki katım yaşında'

Columbia, Camper, Puma, Levi's... Kışlık giyimde %50'ye varan indirim

Columbia, Camper, Puma, Levi's... Kışlık giyimde %50'ye varan indirim

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

A101'e Columbia montlar, outdoor ayakkabılar geliyor! Katalog burada

A101'e Columbia montlar, outdoor ayakkabılar geliyor! Katalog burada

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.