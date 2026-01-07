Mynet Trend

Mucize kurtuluş! 15. kattan düştü, çamaşır askısına takıldı! O anlar kamerada

Çin'de 15. katından düşen 80 yaşındaki adam, 7. kattaki bir çamaşır askısına takıldı. Yaşlı adam yaşam savaşı verdiği sırada imdadına sitede çalışan güvenlik görevlisi yetişti.

Çin'in Nanjing kentinde 15. kattaki dairesinden düşen 80'li yaşlarındaki yaşlı adam, 7. kattaki çamaşır kurutma askısına takıldı. Metrelerce hızla aşağı süzülen adam, mucizevi bir şekilde 7. kattaki bir dairenin penceresine monte edilmiş olan metal çamaşır kurutma askısına takıldı.

SİTE GÜVENLİĞİ KURTARDI

32 yaşındaki site güvenlik sorumlusu ve askeri gazi Zhang Wei beline bir yangın hortumu bağlayarak bir üst kata çıktı ve binanın dış cephesinden aşağı sarkarak yaşlı adama ulaştı. Yaşlı adamı sıkıca kavrayarak güvenli bir bölgeye çekmeyi başardı.

Zhang, "Yardım çağrısını duyar duymaz hiç düşünmeden hareket ettim. Tek erişim yolu üst kattı ve o an tek odaklandığım şey adamın elini bırakmamaktı" dedi.

