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Bu düğün bambaşka! İki adam nikah töreniyle eşlerini ve çocuklarını değiştirdi... Yeni hayatlarına böyle adım attılar

06.06.2023 09:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nijerya’da gerçekleşen bir düğün töreni kısa sürede sosyal medyada viral olmayı başardı. Komşu olarak yaşayan Kelvin ve Christopher isimli iki adam gerçekleştirdikleri nikah töreniyle eşleri ve çocuklarını değiştirdi. Nikahta iki adam arasında imzalanan bir sözleşme dikkatleri çekti.

Bu düğün bambaşka! İki adam nikah töreniyle eşlerini ve çocuklarını değiştirdi... Yeni hayatlarına böyle adım attılar

Nijerya’da gerçekleşen bir düğün töreni ilginç anlara sahne olarak herkesi şaşkına çevirmeyi başardı. İlk olarak Afrimax tarafından paylaşılan ve trend olan görüntülerde komşu olarak yaşayan iki adamın eşlerini ve çocuklarını değiştirerek kendilerine yeni hayat kurdukları bir nikah töreni kaydedildi. Videoda Lillian, Kelvin ve Immaculate ile Christopher ile evlendi.

BİRBİRLERİNE AŞIK OLDULAR

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Komşu olarak ailecek görüşen Kelvin, Christopher, Lillian ve Immaculate kısa sürede birbirlerinin eşlerine aşık oldu. İki yasak aşkta ortaya çıkana kadar çiftler gizli gizli görüşmeye başladı. İlişkilerin ifşa olması üzerine çiftler kendi aralarında bir anlaşma yapmaya karar verdi. Sosyal medyadan tepki çeken görüntülerde çiftlerin nikahlarıyla birlikte çocuklarının ev değiştirme anlarına yer verildi.

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Anahtar Kelimeler:
Nijerya düğün

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