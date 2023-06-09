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Endonezya’da park halindeki bir arabanın içinde öpüşen evli olmayan çift ifşa edildi! Cezaları ağır oldu: Alenen kırbaçlanma

09.06.2023 07:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Endonezya’da sadece isimlerinin baş harfleri açıklanan 23 yaşında R. ile 24 yaşındaki M. çifti park halindeki bir arabanın içinde yakınlaşırken yakalandılar. Evli olmadıkları tespit edilen çiftin arabada öpüşmelerinin cezası ise ağır oldu. Çift kalabalık bir grubun önünde kırbaçlandı.

Endonezya’da park halindeki bir arabanın içinde öpüşen evli olmayan çift ifşa edildi! Cezaları ağır oldu: Alenen kırbaçlanma

Endonezya'da öpüşürken yakalanan evli olmayan bir çift, ceza olarak alenen kırbaçlandı. Olay dünya basınında geniş yankı uyandırırken yerel haber kaynaklarında adı sadece R. olarak açıklan 23 yaşındaki bir kadın ve M. adlı 24 yaşındaki bir adamın, yetkililer uyarılmadan önce park halindeki bir arabada yakınlaşırken yakalandıkları bildirildi. Cezaları ise alenen kırbaçlanmak oldu.

CEZALARI KIRBAÇLA VERİLDİ

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Sindo News'in haberine göre, Sumatra adasındaki Bustanul Salatin kompleksinde insanlar onları izlerken her ikisi de 21'er kırbaç yedi. Cezanın uygulandığı sırada genç kadının acı içinde yere yığıldığı ve bağırdığı anlarda kalabalık sadece durumu izlemeyi tercih etti. Çiftin başlangıçta verilen cezalarının 25’er kırbaç olduğu belirtilirken cezanın sonrasında düşürüldüğü söylendi.

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Banda Aceh'deki Banda Aceh Savcılığı Ceza Soruşturma Birimi Başkanı Isnawati, "İkisi, Jinayat Yasası [İslami ceza hukuku] ile ilgili 2014 tarihli Kanun Aceh 6 Numaralı Madde 25 paragraf (1)'i ihlal ettiler" ifadelerini kullandı.

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